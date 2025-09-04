Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susižadėjo verslininkė Ilona Radavičiūtė su mylimuoju: „Turėjau suprast, kad kažkas ne taip“

2025-09-04 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 13:00

Susižadėjo verslininkė, vykdanti sporto mokyklos vaikams ir suaugusiems Ilona Radavičiūtė su mylimuoju Simu Simanausku.

Ilona Radavičiūtė ir Simas Simanauskas (nuotr. Instagram)

Susižadėjo verslininkė, vykdanti sporto mokyklos vaikams ir suaugusiems Ilona Radavičiūtė su mylimuoju Simu Simanausku.

2

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Susižadėjo

Simas savo širdies rankos paprašė Klaipėdoje, apžvalgos rate.

„Turėjau suprast, kad kažkas ne taip, jei mama sutiko lipti į apžvalgos ratą. Bet pasirodo, viskas ypač buvo TAIP.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šitas pasipiršimas gavosi toks, kokie mes ir esam – gražiai, romantiškai ir su keliais juokingais priedais“, – rašė moteris ir pasidalijo nuotraukomis iš sužadėtuvių.

2025-09-04 14:00
Greičiau suzadetini dulkina kaip ji nemato.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
