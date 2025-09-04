Susižadėjo verslininkė Ilona Radavičiūtė su mylimuoju: „Turėjau suprast, kad kažkas ne taip“

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Susižadėjo
Simas savo širdies rankos paprašė Klaipėdoje, apžvalgos rate.
„Turėjau suprast, kad kažkas ne taip, jei mama sutiko lipti į apžvalgos ratą. Bet pasirodo, viskas ypač buvo TAIP.
Šitas pasipiršimas gavosi toks, kokie mes ir esam – gražiai, romantiškai ir su keliais juokingais priedais“, – rašė moteris ir pasidalijo nuotraukomis iš sužadėtuvių.
