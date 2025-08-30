Šioje šalyje Paulius Samoška pasipiršo mylimajai Gabijai: sužadėtinė atskleidė kainas ir rekomendacijas

Paulius Samoška, žinomas kaip keliautojas, visuomet į keliones leidžiasi vienas, tačiau ne šį kartą. Gabija išsidavė, jog ši kelionė yra pirmoji, į kurią pora leidosi tik dviese.
Gabija atskleidė, kas nuvykus į Maltą paliko didžiausią įspūdį bei pasidalino, kas saloje itin nepatiko:
„Didžiausią įspūdį paliko Valeta, nuostabaus grožio miestas bei saulėlydžiai, tačiau jie yra kitoje salos pusėje. Nepatiko karštis, keista, tačiau karštis jautėsi intensyvesnis nei Tailande ir tarp 12-15val. vaikščioti po vietas, būti mieste buvo tiesiog per sunku. Grįžtant prie to, kas patiko, tai, kad sala maža. Tai buvo puikus susisiekimas ir be abejo saulėlydžiai“.
Žiūrint Pauliaus vaizdo įrašus žiūrovus žavi, jog jis susiranda tam tikras vietas, kurios nėra turistinės. Taip nutiko ir šioje kelionėje, nors Gabija sako, kad kartu aplankė ir keletą žymių bei populiarių vietų, kur renkasi turistai, tačiau Paulius buvo pasižymėjęs ir kelias vietas, kurias rado pats.
„Na Paulius ties tuom dirbo ir buvo pasižymėjęs keleta vietų kur nuvykti, kas verta dėmėsio ir tikrai būtina pamatyti, bet buvo vietų, kur jis pats susirado, ką turime aplankyti, kaip: senas malūnas, apleista parduotuvė su automobiliais „Subaru“, – pasakoja Gabija.
Pateikė patarimų keliaujantiems
Karštis atostogų metu itin nualina, dėl jo norisi tiesiog rasti vietą, kur galima būtų atsikvėpti, todėl būtent šią priežastį išskiria Gabija, jog rugpjūtis nebuvo itin tinkamas pasirinkimas krypčiai į Maltą.
Gabija atvirauja: „Gal nesirinkčiau keliauti rugpjūčio mėnėsį, nes tikrai buvo be galo karšta, o kai atostogauji ir nori aplankyti, pamatyti kuo daugiau, toks karštis vargina. Nusiteikti, kad jei keliauji jų high season tai tuomet Maltos atostogos nebus pigios“.
Kaip ir minėta anksčiau, vienas iš gražiausių dalykų saloje yra saulėlydžiai, todėl Gabija rekomenduoja jų nepraleisti:
„Žinoma, rekomenduoju kiekvieną dieną važiuoti palydėti saulės, nes saulėlydžiai tikrai nuostabaus grožio“.
Žinoma, kad atostogų tikslas yra itin svarbus, pagal tai dažniausia renkamasi į kokią kryptį norima keliauti, tad Gabija atskleidžia, kur geriausia apsistoti, pagal norus, kuriose salos pusėse geriau rinktis vietą bei atskleidžia, kokią transporto priemonę Maltoje geriausia rinktis norint keliauti:
„Jei vykstate su intencija pagulėti paplūdymyje, o ne mieste, rinkčiausi apsistoti tą pusę salos, kurioje yra saulėlydžiai, taip pat imti motorolerį, ne automobilį. Jų kainos yra arba tokios pat, arba skiriasi labai nedaug parai, tačiau jei yra kamštis, jame sėdi gana ilgai ir trafficai ten nėra naujiena, o su motoroleriu gali pralysti ir nelaukti jame, kol buvome kelionėje turėjome motorolerį visas dienas ir labai pasisekė, nes išvengėme kamščių“.
Vietos, kur nuvykti, dažniausia yra svarbiausias kelionės tikslas, tačiau keliautojai dažnai pasimeta tarp galybės vietų, kurias galima pasirinkti. Keliautojai bijo aplankyti tai, kas neverta dėmesio, o užmarštyje paliktos vietos būtų buvusios žymiai įspūdingesnės. Kad taip nenutiktų, Gabija pasidalina, kur geriausia nuvykti atskridus į Maltą:
„Būtinai rekomenduočiau nuvykti į: Valetą, Silent city, Coral lagoon ir čia išbandyti kajakus ir plaukti jūroje, jei to nesate bandę, buvo įdomi patirtis, taip pat apsilankyti Gozo saloje, kuri yra šalia Maltos. Į ja galima persikelti su keltu per 20 minučių“.
Pasidalino kainomis
Kainos – kiekvienam keliautojui itin svarbus aspektas. Žmonės visada nori skaičiuotis kelionių biudžetus, todėl, kai žinai kainas iš anksto, o ne sužinai tik atvykęs į vietą, viskas tampa daug paprasčiau.
Gabija atskleidė, kokios kainos svyruoja Maltoje bei papasakojo, jog kainos pranoko lūkesčius:
„Rugpjūčio mėnuo yra jų high season, tai labai jautėsi ir per kainas, buvo brangiau nei Lietuvoje nors tikėjomės kažko panašaus. Motoroleris kovo mėnesį kainuoja 20 eur., o rugpjūčio mėnesį dienai kainuoja 30-35 eur… Kaina beveik dviguba. Maisto kainos taip pat buvo aukštos. Pagrindinio patiekalo kainos prasidėdavo nuo 30 eur.“
Pora saloje buvo savaitę laiko, tačiau laiko apkeliauti salą neužteko, dėl didelio karščio, kuris alino kasdien:
„Kelionė truko savaitę laiko, pamatyti salą visą, tai tikrai neužteko, bet gal dėl tokio karščio vis norėjosi kur atsivėsinti, tad tikrai sunku apkeliauti ir pamatyti ją visą, kokia ji yra. Pati asmeniškai skirčiau jai daugiau laiko, bet prie kitokių oro sąlygų“.
Kelionė į atmintį įsirėžė visam laikui
Ne paslaptis, jog šios kelionės į Maltą metu Paulius Samoška ryžosi lemtingam žingsniui, kuris pakeitė poros santykius. Paulius pasipiršo Gabijai, o apie tai pora pranešė savo socialiniuose tinkluose.
Gabija pripažįsta, jog nė nepagalvojo apie tokį Pauliaus kėslą:
„Šis Pauliaus žingsnis mane tikrai labai nustebino ir buvo netikėtas, be galo daug emocijų ir džiaugsmo, vis dar dabar jaučiu šiurpuliukus ir tą šypsena, kad net žandai skauda, apie jo pasipiršimą gal ir buvau pagalvojusi, bet po kelių dienų paleidau šią įdėją, nes tai mūsų pirmoji kelionė dviese“.
