  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
16
TV3 naujienos > Žmonės

Paulius Samoška susižadėjo su mylimąja Gabija: piršlybos – itin romantiškoje vietoje

2025-08-09 09:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 09:13

Keliautojas Paulius Samoška ir jo išrinktoji, renginių organizatorė Gabija Užemeckaitė žengė į kitą santykių etapą – jie susižadėjo!

Paulius Samoška su mylimąja Gabija / Instagram ir Eriko Ovčarenko nuotr.

Keliautojas Paulius Samoška ir jo išrinktoji, renginių organizatorė Gabija Užemeckaitė žengė į kitą santykių etapą – jie susižadėjo!

16

Apie šį gražų įvykį pora pranešė socialiniuose tinkluose. Šia žinia G. Užemeckaitė leido pasidalinti ir portalui tv3.lt.

Piršlybos – itin romantiškoje vietoje

Penktadienio vakarą jie pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti šilta jūros pakrantė ir Gabijos ranką puošiantis įspūdingas sužadėtuvių žiedas.

Kaip atskleidė G. Užemeckaitė, lemtingas „taip“ nuaidėjo Maltoje, jiedviem mėgaujantis saulėlydžiu prie jūros.

Savo širdies draugę Paulius viešai pristatė 2024-ųjų vasarą. Tąkart socialiniame tinke „Instagram“ P. Samoška pasidalijo nuotrauka, kurioje romantiškai pozuoja su mylimąja. 

Mylimąja pristatęs keliautojas komentarų skiltyje sulaukė ne tik sveikinimų, bet ir šmaikščių replikų.

P. Samoškos gerbėjai nerimavo, kad dabar sulauks mažiau turinio iš mėgstamo kūrėjo.

nuostabusis keliautojas-sėkmės jiems
2025-08-09 09:40
Jo keliones galima 10 kartų žiūrėt-humoras,išmonė,sudominimas, originalumas nenusibosta niekada.Tai en Egzotiniai kelia,kur šypsosi kaip kvailelis reikia ar,nereikia,ar ta šeima,kur pikta boba ir jis išsišiepęs,nors rodo ,skaudžius dalykus.
SEKMES
2025-08-09 09:30
Grazi pora
