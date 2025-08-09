Paulius Samoška susižadėjo su mylimąja Gabija: piršlybos – itin romantiškoje vietoje

Apie šį gražų įvykį pora pranešė socialiniuose tinkluose. Šia žinia G. Užemeckaitė leido pasidalinti ir portalui tv3.lt.
Piršlybos – itin romantiškoje vietoje
Penktadienio vakarą jie pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti šilta jūros pakrantė ir Gabijos ranką puošiantis įspūdingas sužadėtuvių žiedas.
Kaip atskleidė G. Užemeckaitė, lemtingas „taip“ nuaidėjo Maltoje, jiedviem mėgaujantis saulėlydžiu prie jūros.
Savo širdies draugę Paulius viešai pristatė 2024-ųjų vasarą. Tąkart socialiniame tinke „Instagram“ P. Samoška pasidalijo nuotrauka, kurioje romantiškai pozuoja su mylimąja.
Mylimąja pristatęs keliautojas komentarų skiltyje sulaukė ne tik sveikinimų, bet ir šmaikščių replikų.
P. Samoškos gerbėjai nerimavo, kad dabar sulauks mažiau turinio iš mėgstamo kūrėjo.
