Grupės „jautì“ vokalistas Džiugas Širvys tapo tėčiu: kadras su kūdikiu virpina širdis

D. Širvys su žmona mažylio sulaukė prieš kelias savaites. Šia žinia jis pasidžiaugė su portalu lrt.lt.
Prisiminė garsiojo trenerio frazę
Jis atskleidė, kad šeimą papildė sūnus, o pranešęs šią žinią prisiminė ir garsiojo trenerio frazę.
„Labai to laukiau, taigi esu be galo laimingas, kad su žmona tapome tėvais, kad turime sūnų, kad jis sveikas ir jam viskas gerai. Kaip sakė krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius: „Kai pamatysi pirmą savo vaiką, suprasi, kas gyvenime svarbiausia.“ Panašiai ir yra, tik dar per mažai laiko praėjo, kad savo patirtis ir išgyvenimus sutalpinčiau į žodžius“, – portalui lrt.lt sakė jis.
Šia žinia pasidžiaugta ir grupės „jautì“ feisbuko paskyroje.
D. Širvio nutrauka su mažyliu suvirpino ne vieno sekėjo širdis, o po žaviu kadru pasipylė ir gausybė sveikinimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!