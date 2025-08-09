Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Grupės „jautì“ vokalistas Džiugas Širvys tapo tėčiu: kadras su kūdikiu virpina širdis

2025-08-09 11:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 11:13

Grupės „jautì“ narys Džiugas Širvys su žmona Algimante džiaugiasi šeimos pagausėjimu – jiedu sulaukė pirmagimio.

Džiugas Širvys (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Grupės „jautì“ narys Džiugas Širvys su žmona Algimante džiaugiasi šeimos pagausėjimu – jiedu sulaukė pirmagimio.

0

D. Širvys su žmona mažylio sulaukė prieš kelias savaites. Šia žinia jis pasidžiaugė su portalu lrt.lt. 

Prisiminė garsiojo trenerio frazę

 

Jis atskleidė, kad šeimą papildė sūnus, o pranešęs šią žinią prisiminė ir garsiojo trenerio frazę.

„Labai to laukiau, taigi esu be galo laimingas, kad su žmona tapome tėvais, kad turime sūnų, kad jis sveikas ir jam viskas gerai. Kaip sakė krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius: „Kai pamatysi pirmą savo vaiką, suprasi, kas gyvenime svarbiausia.“ Panašiai ir yra, tik dar per mažai laiko praėjo, kad savo patirtis ir išgyvenimus sutalpinčiau į žodžius“, – portalui lrt.lt sakė jis.

Šia žinia pasidžiaugta ir grupės „jautì“ feisbuko paskyroje.

D. Širvio nutrauka su mažyliu suvirpino ne vieno sekėjo širdis, o po žaviu kadru pasipylė ir gausybė sveikinimų.

