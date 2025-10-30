Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kokia žala padaryta dėl sutrikdytos oro uosto veiklos – įspėja ir keliaujančius penktadienį

2025-10-30 23:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 23:15

Ketvirtadienio naktį Vilniaus oro uoste skrydžiai ir operacijos atnaujintos visa apimtimi, Vilniaus oro uosto atstovai praneša, kad galimi skrydžių vėlavimai penktadienio dienos eigoje.

Vilniaus oro uostas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Ketvirtadienio naktį Vilniaus oro uoste skrydžiai ir operacijos atnaujintos visa apimtimi, Vilniaus oro uosto atstovai praneša, kad galimi skrydžių vėlavimai penktadienio dienos eigoje.

Nuo spalio 30 d. 20:10 val. laikinai uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys Vilniaus oro uosto kryptimi. Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 22:43 val.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos oro uostų komunikacijos atstovai pranešė, kad dėl šių laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – dalis jų buvo atšaukti.  Paveikti 20 skrydžių ir daugiau nei 2000 keleivių.

Bendrai 4 atšaukti, 4 nukreipti, 12 pavėlintų skrydžių Vilniaus oro uoste.

Dėl oro erdvės uždarymo keleiviai, oro bendrovės bei oro uostas prarado šimtus tūkstančių eurų.

SVARBU: Dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyvas.

