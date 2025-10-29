Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra pritaria VRM siūlomoms pataisoms griežtinti bausmes už kontrabandos gabenimą oru

2025-10-29 17:27 / šaltinis: BNS
2025-10-29 17:27

Generalinė prokuratūra pritaria Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtoms pataisoms griežtinti bausmes už kontrabandos gabenimą oru, tačiau mano, kad jas reikėtų taikyti plačiau.

Meteorologiniu balionu gabentos cigaretės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Generalinė prokuratūra pritaria Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtoms pataisoms griežtinti bausmes už kontrabandos gabenimą oru, tačiau mano, kad jas reikėtų taikyti plačiau.

REKLAMA
5

Teisės aktai, anot prokuratūros, turėtų apimti įvairius, ne tik skraidančius objektus, ir sudaryti sąlygas operatyviai reaguoti į „kintančią situaciją teisinėmis priemonėmis“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įvertinusi tai, jog sparčiai tobulėjant technologijoms daugėja įvairių valdomų ir nevaldomų objektų, galinčių judėti ne tik oru, bet ir sausuma, geležinkeliu ar vandeniu, ir jų naudojimas gali kelti grėsmę transporto eismo ir visuomenės saugumui, prokuratūra mano, kad tikslinga būtų svarstyti platesnio pobūdžio teisinio reguliavimo įtvirtinimą“, – rašoma trečiadienį BNS raštu pateiktame komentare.

REKLAMA
REKLAMA

Prokuratūra teigia pasiūliusi svarstyti projektą, kuriuo Baudžiamasis kodeksas galėtų būti papildytas nauju straipsniu „Transporto eismo saugumo sutrikdymas“.

REKLAMA

Jame siūloma numatyti atsakomybę, kuri būtų „proporcinga nusikalstamais veiksmais padarytai žalai įskaitant ir laisvės atėmimą iki gyvos galvos tokiu atveju, jeigu neteisėtai panaudojus valdomą ar nevaldomą objektą, judantį oru, žeme ar vandeniu, įvyktų avarija ir dėl to žūtų du ar daugiau žmonių arba atsirastų kitokių labai sunkių padarinių“.

REKLAMA
REKLAMA

Prokuratūros manymu, įtvirtinus universalią baudžiamosios atsakomybės normą, būtų užtikrintas sistemiškas ir nuoseklus baudžiamosios teisės taikymas: būtų sudaroma galimybė veiką kvalifikuoti pagal jos pobūdį, pavojingumą ir atsižvelgiant į padarinius, o ne pagal konkrečią sritį, pavyzdžiui, kontrabandą.

„Toks teisinis reguliavimas taip pat leistų užtikrinti tinkamą teisinį atsaką į šiuolaikinius ir ateityje galinčius atsirasti pavojingus veiksmus nepriklausomai nuo to, ar jie susiję su kontrabanda, ar kitais nusikalstamais tikslais“, – teigia prokuratūra.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad VRM antradienį registravo pataisas, kuriomis siūlo už kontrabandos gabenimą oru bausti laisvės atėmimu.

Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu kontrabandiniais oro balionais dažniausiai gabenamos apie 1,5 tūkst. cigarečių pakelių dydžio siuntos, o tai sudaro apie 6 tūkst. eurų sumą.

REKLAMA

Tokios vertės kontrabanda neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, tik administracinę baudą, kuri gali siekti iki 6 tūkst. eurų.

VRM siūlo už cigarečių kontrabandą balionais ar kitokiu panašiu būdu bausti laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

Baudžiamojo kodekso pataisos dėl tokios kontrabandos gabenimo parengtos po to, kai savaitgalį tris kartus meteorologiniai balionai iš Baltarusijos sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą.

REKLAMA

Siūlomuose pakeitimuose taip pat numatytos bausmės už ginklų, šaudmenų, sprogmenų, radioaktyvių ar pavojingų cheminių medžiagų kontrabandą oru. Nusikaltusieji galėtų būti baudžiami laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

Tuo metu už dopingo medžiagų ir pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų kontrabandą grėstų nuo ketverių iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė, o už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą oro balionais, pažeidžiant oro eismo saugumą, būtų baudžiama nuo ketverių iki 18 metų kalėjimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Baudžiamąjį kodeksą taip pat siūloma papildyti nauju straipsniu, kuriame būtų nustatyta baudžiamoji atsakomybė už bepiločio orlaivio sistemos, bepiločio orlaivio, įskaitant nepilotuojamąjį balioną, panaudojimą, pažeidžiant bendrąsias skrydžių taisykles.

Tokiu atveju grėstų bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Jei dėl to įvyktų avarija, grėstų laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų