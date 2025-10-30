Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš Baltarusijos į Lietuvą skrido dešimtys dronų: balionai – ne vienintelė grėsmė

Paviešino dar neskelbtus kadrus iš balionų perėmimo operacijų
2025-10-30 11:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 11:23

Iš viso šiemet jau perimti 546 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Standartinis tokios siuntos dydis yra 3 baltarusiškų cigarečių dėžės, t. y. 1 500 pakelių, nors pasitaiko tiek mažesnių, tiek didesnių siuntų. Paprastai prie jų būna pritvirtinti GPS įrenginiai, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Iš viso šiemet jau perimti 546 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Standartinis tokios siuntos dydis yra 3 baltarusiškų cigarečių dėžės, t. y. 1 500 pakelių, nors pasitaiko tiek mažesnių, tiek didesnių siuntų. Paprastai prie jų būna pritvirtinti GPS įrenginiai, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
9

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai per visus metus buvo 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 m. tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti 3 tokie bandymai.

REKLAMA
REKLAMA

Skaičiuojant šiemet pamėnesiui, spalį yra perimti 66 oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais,  rugsėjį – 68, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – 17, tai buvo mažiausias toks skaičius. Gegužę pasieniečių sandėliuose atsidūrė 69 balionai su cigaretėmis ir GPS, balandį – 46, kovą – 77 (tai buvo rekordinis šiemet mėnuo), vasarį – 45, sausį – 63.

REKLAMA

Į Lietuvą skrido ir dronai

Šiemet pasieniečiai nutupdė ir 50 kontrabandininkų dronų, kurie iš Baltarusijos į Lietuvą buvo įskridę su nelegaliais rūkalais. Pernai perimti 54 tokie dronai su kontrabanda.

Paviešino dar neskelbtus kadrus iš kontrabandinių balionų perėmimo operacijų: skaičiai šokiruoja – tokių jau šiemet virš 540
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paviešino dar neskelbtus kadrus iš kontrabandinių balionų perėmimo operacijų: skaičiai šokiruoja – tokių jau šiemet virš 540

Šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 891 tūkst. pakelių cigarečių.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 101, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusį asmenį.  Pernai tokių buvo 46.

Į teismus buvo perduota 16 bylų

Po kontrabandos gabenimo oro balionais atvejų tyrimų į teismus buvo perduota 16 bylų. Viso išnagrinėta 12 bylų, nagrinėjamos 4 bylos. Teismai  kaltais pripažino 18 asmenų. Buvo skirtos 5 laisvės atėmimo bausmės, tarp jų yra ir 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimas, o tokių bausmių vidurkis yra 1 metai ir 5 mėnesiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Piniginės baudos nuteistiesiems skirtos nuo 1300 iki 19 400 eurų. Tarp yra ir 17 200 eurų, 11 800 eurų, nemažai tarp 5800 ir 8000 eurų baudų. Iš viso paskirta baudų už daugiau kaip  111 tūkst. eurų.

Kaltais pripažintųjų ir skirtų bausmių statistika augs, nes šiuo metu dar vykdomas 21 toks ikiteisminis tyrimas ir yra nustatyta 50 įtariamųjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
?
?
2025-10-30 11:37
o iskaiciuota i baudas oro uostu uzdarymas ir su tuo susijusi zala?Uzdet tokias baudas,kad praeitu noras kontrabandai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų