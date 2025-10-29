Lenkija derasi su Baltarusija? Lietuva tęsia pasienio punktų uždarymą, Lenkija žada 2 atverti

Lenkų apžvalgininkai svarsto, kad toks valdančiųjų sprendimas gali būti neviešų derybų tarp Minsko ir Varšuvos pasekmė. O mūsų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog su režimu apskritai nėra dėl ko derėtis – reikia tik stengtis, kad jam mūsų atsakas būtų kuo skaudesnis.
Lietuva baudžia Baltarusiją
Lietuvos diplomatai ir politikai bando atkalbėti Vašingtoną nuo noro atšildyti santykius su Aleksandro Lukašenkos režimu.
„Du pasienio punktai vienam mėnesiui, turint omenyje, kad šis sprendimas gali būti pratęsiamas tiek, kiek reikės“, – sako ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
Šalčininkų punktas uždarytas visiškai, o Medininkuose paliktas pralaidumas išimtiniams atvejams – grįžti į Lietuvą galės mūsų piliečiai, diplomatai ir baltarusiai, turintys leidimus gyventi Lietuvoje. Vilniuje veikiantis Svetlanos Cichanouskajos ofisas kritikuoja sprendimą, apsunkinantį eilinių baltarusių keliones.
„Šiuo metu tai tęsime tiek, kiek iš Baltarusijos pusės matysime nedraugiškus veiksmus, nukreiptus į mūsų šalį. Mūsų piliečių saugumas yra prioritetas, ir šiandien darome viską, kad jį užtikrintume“, – teigia I. Ruginienė.
Lietuva baudžia Baltarusiją dėl kontrabandinių balionų, kurie kelias naktis stabdė skrydžius į ir iš Vilniaus oro uosto, nors jau dvi dienos, kaip balionų tarnybos nebefiksuoja.
Lenkai laikosi kitokio sprendimo
Mūsų politikai sako, kad A. Lukašenkai skaudėtų labiau, jei taip pat pasielgtų ir mūsų kaimynai.
„Mes su jais kalbamės apie aplinkybes, priežastis, aiškiname mūsų veikimo motyvus ir patirtis, rodome, koks būtų daug didesnis efektas, jeigu sinchronizuotume veiksmus arba bent jau jų neišskirtume į priešingas puses“, – sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Į priešingas puses gali išsiskirti mūsų ir lenkų sprendimai – jie nori atidaryti 2 dabar dar uždarytus pasienio punktus.
„Visos indikacijos rodo, kad kai išspręsime klausimą su lietuviais, jeigu koordinuosime veiksmus, kaip ir sakiau, lapkritį turėtume atidaryti du punktus bandomajam laikotarpiui. Jei dėl kokių nors priežasčių, susijusių su Lenkijos saugumu, sieną reikės vėl uždaryti – nedvejosiu nė akimirkos“, – tikina Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
Lenkų apžvalgininkai svarsto, kad D. Tusko vyriausybė nori atidaryti punktus, nes galimai veda neviešas derybas su A. Lukašenkos režimu, siekdama savų tikslų. Lietuva jokiais klausimais su Minsku kalbėtis nenori.
„Apie ką čia derėtis? Mus spaudžia, trikdo taikų, normalų gyvenimą, sukelia problemų, kad ateitume ir darytume nuolaidas – apie ką čia viskas?“ – retoriškai klausia K. Budrys.
Su A. Lukašenka derasi ir Vašingtonas, o mūsų politikai bei diplomatai teigia dabar dirbantys tam, kad partneriams ir sąjungininkams primintų – su A. Lukašenkos režimu bičiuliautis negalima.
Amerika žada solidarizuotis
Su D. Trumpo pasiuntiniu susitiko mūsų ambasadorius Vašingtone. Pasiuntinys po susitikimo viešai pareiškė, kad balionų krizėje Amerika solidarizuojasi su Lietuva.
„Turime pareigą atkreipti dėmesį ir į galimas žalas. Vienas iš tokių efektų – režimo įsijautimas į situaciją ir manymas, kad turi „baltą bilietą“ daryti, ką nori, su kaimynais. To tikrai netoleruosime, o savo kolegoms apie tai informuojame labai detaliai, siekdami solidarumo ir bendrų atsako veiksmų“, – tikina K. Budrys.
A. Lukašenka davė suprasti, kad į visą kilusią balionų krizę žiūri būtent per derybų su Vašingtonu prizmę. Jis įtaria, kad oficialusis Vilnius bando tas derybas trukdyti. Tai gali paaiškinti, kodėl Lietuva, daugiau nei metus stebėjusi balionus su kontrabanda, tik dabar pradėjo stabdyti skrydžius ir kalbėti apie hibridinę ataką.
Kad tai tęstinė kontrabanda, o ne hibridinė ataka, kartoja ir generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
„Negalėčiau pasakyti, kad tai prasidėjo tik praėjusią savaitę. Šis procesas – kai trikdoma rimtis, kai balionai atskrenda į Lietuvą su cigaretėmis ir sutrikdo oro uostų veiklą – prasidėjo gerokai anksčiau“, – sako generalinė prokurorė.
