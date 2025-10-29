Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija: JAV nemažins savo karinio kontingento šalyje

2025-10-29 15:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 15:27

Lenkijos gynybos ministerija teigia, kad JAV nemažins savo karinio kontingento šalyje. 

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos gynybos ministerija teigia, kad JAV nemažins savo karinio kontingento šalyje. 

REKLAMA
1

Rumunijos gynybos ministerija trečiadienį pareiškė, kad JAV informavo Bukareštą ir kitas NATO sąjungininkes apie ketinimą sumažinti karių skaičių NATO rytiniame flange, įskaitant amerikiečių karius iš Mihailo Kogalniceanu oro pajėgų bazės Rumunijos Juodosios jūros pakrantėje. Ministerijos teigimu, po sumažinimo šalyje liks dislokuota apie 1 000 JAV karių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek vėliau trečiadienį gynybos ministerijos spaudos sekretorius Januszas Sejmejus sakė PAP, kad Lenkija negavo jokios informacijos, kuri leistų manyti, kad panašiai keisis amerikiečių kariuomenės buvimas jos teritorijoje.

Jis taip pat sakė, kad ir prezidentas Karolis Nawrockis, ir nacionalinės gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas neseniai gavo JAV administracijos patikinimus, kad amerikiečių karių buvimas Lenkijoje išliks stabilus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų