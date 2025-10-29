Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

28-asis Pirmos lygos turas: stadiono krikštas ir išgyvenimo lenktynės

2025-10-29 14:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 14:07

Pirmos lygos sezone lieka vos du turai, bet neatsakytų klausimų nemažėja. Atvirkščiai – 28-ajame ture prie realių pretendentų į medalius vėl prisijungė Plungės „Babrungas“, o kovoje dėl išlikimo visos autsaiderės išsaugojo šansus išsigelbėti.

Plungės „Babrungas“ | Organizatorių nuotr.

Pirmos lygos sezone lieka vos du turai, bet neatsakytų klausimų nemažėja. Atvirkščiai – 28-ajame ture prie realių pretendentų į medalius vėl prisijungė Plungės „Babrungas“, o kovoje dėl išlikimo visos autsaiderės išsaugojo šansus išsigelbėti.

REKLAMA
0

Pereinamosios. „Visą savaitę buvau nusivylęs, o šiandien didžiuojuosi savo žaidėjais“, – pareiškė Davidas Muslera Rodriguezas. Ispano vadovaujamas Vilniaus BFA kolektyvas jau nebeturi vilčių pasiekti prizininkų pakylą, bet kaunasi dėl kiekvieno taško. Tuo įsitikino Tauragės „Tauras“, akistatoje su Vilniaus BFA praradęs labai svarbius taškus konkurencijoje dėl antrosios vietos. Namuose žaidę tauragiškiai pirmavo po pagaliau savo pirmąjį įvartį įmušusio tituluotojo prancūzo Serge Nyuiadzi kirčio. Vilniečiai atsakė Patriko Pranckaus dubliu, pabaigoje nulėmusiu jų pergalę 3:2 prieš mažumoje likusius varžovus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tauro“ kluptelėjimu pasinaudojo Klaipėdos „Neptūnas“, besirikiuojantis antroje vietoje. Klaipėdiečiai namuose jau 7-ąją min. ėmė atsilikinėti nuo „Kauno Žalgirio“ B, tačiau iki pertraukos atstatė pusiausvyrą, o antrajame kėlinyje įrodė pranašumą 3:1. „Neptūnas“ įgijo 3 taškų persvarą prieš „Taurą“ lenktynėse dėl sidabro bei kelialapio į pereinamąsias rungtynes į A lygą. „Neptūno“ pergalės atveju ateinančiame ture jie užsitikrintų sidabro medalius, kadangi „Tauro“ komandai net surinkus tiek pat taškų, tarpusavio rungtynių pranašumas lemtų aukštesnę Neptūno komandos poziciją. Jau aišku, kad sidabro laimėtojų lauks du mačai su 9-ąją vietą A lygoje užėmusiais Vilniaus „Riteriais“.

REKLAMA
REKLAMA

Stadionas. Dėl medalių dar pakonkuruos ir Plungės „Babrungas“. Iki praėjusio savaitgalio žemaičiai nuo trečiosios pozicijos atsilikinėjo net 6 taškais. „Taurui“ pralaimėjus, plungiškiams liko tik nugalėti patiems. Užduotį jie įvykdė su kaupu – namuose 4:1 sutriuškintas „Hegelmann“ B kolektyvas. Du įvarčius (25 ir 36 min.) šeimininkams pelnė Pablo Duarte. Puolėjas iš Paragvajaus, į Plungę grįžęs po pusantrų metų pertraukos, per tris pastaruosius turus pasižymėjo jau triskart.

REKLAMA

Pretendentų tarpusavio pjautynes ramiai stebi Vilniaus rajono „TransINVEST“, jau užsitikrinęs Pirmos lygos auksą bei bilietą į A lygą. Pirmenybių lyderiai savaitgalį sužaidė pirmąsias jau oficialias rungtynes savo naujutėlaičiame stadione Galinės kaime. Pralaimėjimas 1:2 „Šiaulių“ dubleriams ne itin nuliūdino komandos sirgalius, nes Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai jau įvykdė svarbiausią sezono tikslą. Tuo tarpu lyderius įveikusiems šiauliečiams ši pergalė gali lemti išgyvenimą lygoje.

REKLAMA
REKLAMA

Treneriai. Iš paskutinės vietos pasprukę šiauliečiai su 23 taškais pavijo „Nevėžį“. Kėdainių komanda prieš šį turą pakeitė trenerį, tačiau gavo niuksą 0:2 nuo Panevėžio „Ekrano“. Akistatos išvakarėse „Nevėžio“ vairą iš Latvijos specialisto Dmitrijaus Kalašnikovo perėmė patyręs kaunietis Vitalijus Stankevičius. Atkakliose rungtynėse Kėdainiuose buvo parodytos 9 geltonos kortelės, o jų baigtį nulėmė „Ekrano“ legionierių duetas – Faisalas Yusufas (54 min.) ir Daiya Sengoku (61 min.). Pergalė panevėžiečiams su 26 taškais dar negarantuoja visiškos ramybės, bet gerokai sustiprino jų šansus neiškristi į antrąją lygą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Save už plaukų į viršų traukia ir Jonavos „Be1“ futbolininkai. Treneriui iš Lenkijos Mikolajui Raczynskiui pavyko taip motyvuoti savo auklėtinius mūšyje su tiesioginiu konkurentu dėl išlikimo „Panevėžiu B“ (21 taškas), kad jie jau antrojo kėlinio pradžioje pirmavo triuškinamai – 4:0. Svečiai atsakė tik savo senbuvio Arseno Slobodiano rezultatyviu kirčiu 51-ąją min. – 4:1. „Be1“ ekipa, kuriai tai buvo jau trečioji pergalė per pastaruosius penkis turus, su 24 taškais bent laikinai pabėgo iš iškritimo zonos į 13-ąją poziciją.

REKLAMA

Pojūtis. „Žinant kokios sudėties pradėjome sezoną ir kaip atrodome dabar, galiu jaustis kaip lygos nugalėtojas“, – svarstė Marius Šluta. Jo diriguojama Mažeikių „Atmosfera“ 2:0 pranoko „Jonavos“ futbolininkus. Rungtynių klampioje Jonavos stadiono vejoje baigtį lėmė japono Musashi Fujiyoshi (35 min.) ir nigeriečio Kazeemo Ojo Aderounmu (48 min.) rezultatyvūs išpuoliai. Po šios pergalės „Atmosfera“ gerokai sustiprino savo galimybes finišuoti 6-ojoje pozicijoje, nors sezono pradžioje ilgai vilkosi turnyro lentelės apačioje.

Tarp „Atmosferos“ ir „Jonavos“ įsiterpęs Vilniaus „Žalgiris“ B svečiuose 0:1 nusileido Kretingos „Minijai“. Savo aikštėje žaidę vilniečiai turėjo visus šansus laimėti, nes svečiai nuo pat 10-osios min. buvo priversti žaisti mažumoje – iš aikštės buvo išvytas gynėjas iš Malio Bekaye Diawara. Vis dėlto jaunieji žalgiriečiai savo progomis nepasinaudojo, o kretingiškis Deividas Pipiras prieš pat pertrauką smogė neatremiamai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kėdainių „Nevėžio“ ir Mažeikių „Atmosferos“ rungtynės | Klubo nuotr.
27-asis Pirmos lygos turas: sidabrinės lenktynės ir tituluotų veteranų įvarčiai
„Kauno Žalgirio“ B ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ rungtynės | Klubo nuotr.
25-asis Pirmos lygos turas: Mažeikių siurprizas ir amerikiečio pokeris (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų