Įtampa Madrido „Real“ rūbinėje: Xabi Alonso įnešti pokyčiai didina pasipriešinimą tarp žvaigždžių

Po dramatiškos pergalės prieš „Barcelona“ „El Clasico“ rungtynėse treneris, regis, sustiprino savo pozicijas, tačiau dalis senbuvių jaučiasi nuvertinti ir praradę svarbiausias vietas komandos schemoje.
Pasak Mario Corteganos, tokie futbolininkai kaip Vinicius Junioras ir Rodrygo, praėjusiais sezonais praktiškai turėję garantuotas vietas startinėje sudėtyje, dabar dažnai atsiduria ant suolo arba rotacijoje. X. Alonso vadovaujamoje ekipoje nebėra „šventų karvių“ – pagrindinis reikalavimas: agresyvi gynyba ir tikslinga disciplina.
Šį sezoną itin sustiprinta konkurencija tarp puolėjų – dėl minučių grumiasi tiek Jude'as Bellinghamas, tiek Arda Güleris, tiek F. Mastantuono, todėl net ir tokie vardai kaip Vinicius Junioras ar Rodrygo dažnai priversti tenkintis epizodiniais vaidmenimis. Kol kas didelė dalis sirgalių palaiko X. Alonso strategiją, nes ji neša rezultatus – laimėtas „El Clasico“ ir užtikrintos pergalės tiek vietinėse pirmenybėse, tiek Europoje. Tačiau užkulisiuose, anot apžvalgininkų, milžiniškų ego nepasitenkinimas gali kelti naujų vidinių krizių, jei komanda susidurs su nesėkmių serija.
X. Alonso sąmoningai stato ilgalaikį projektą, kur pagrindinis vertinimo matas – indėlis į komandą, o ne pavardė ar sukrauti individualūs titulai. Treneris aiškiai leido suprasti – jei „Real“ sieks išlikti Europos elite, privaloma aukotis bendram tikslui ir būti pasirengusiems keistis net didžiausiems lyderiams. Ar rūbinė priims šią žinią – paaiškės jau artimiausiais mėnesiais, kai sezonas įžengs į lemiamą fazę.
