„Nordikos“ valdytoja už daugiau kaip 100 mln. eurų įsigijo prekybos centrą Lenkijoje

Iš bendrovės „Echo Investment“ įsigytas objektas – didžiausias mažmeninės prekybos objekto sandoris Lenkijoje šiemet, trečiadienį pranešė bendrovė.
„Summus Capital“ Strateginio turto ir investicijų valdymo partneris Hannesas Pihlas (Hanesas Pilas) sako, kad centro įsigijimas yra dalis įmonės ilgalaikės strategijos investuoti Lenkijoje.
Pasak jo, kasmet prekybos centrą aplanko apie 6 mln. lankytojų, jis išnuomotas beveik 100 procentų.
„Libero Katowice“ – stiprus ir gerai rinkoje pozicionuotas mažmeninės prekybos objektas su žinomais nuomininkais ir ilgamečiu potencialu“, – pranešime sakė H. Pihlas.
Po šio sandorio „Summus Capital“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse valdo 14 NT objektų – mažmeninės prekybos, biurų, logistikos ir medicinos centrų, kurių bendra vertė siekia 565 mln. eurų.
Pernai „Nordikos“ valdytoja Lenkijoje įsigijo du biurų kompleksus: iš NT įmonės „Atenor“ Varšuvoje už 61,9 mln. eurų įsigijo biurų kompleksą „Lakeside“, o iš investicijų įmonės „Echo Investment React“ nusipirko 32,5 mln. eurų vertės verslo centrą „React“ Lodzėje.
2024 metų įmonės konsoliduotos pajamos išaugo 5,7 proc. iki 41,3 mln. eurų, įskaitant pirmąsias nuomos pajamas Lenkijoje nuo gruodžio.