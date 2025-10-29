Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Nordikos“ valdytoja už daugiau kaip 100 mln. eurų įsigijo prekybos centrą Lenkijoje

2025-10-29 15:10 / šaltinis: BNS
2025-10-29 15:10

Lietuvoje biurų kompleksą „Park Town“ bei prekybos centrą „Nordika“ valdanti Estijos nekilnojamojo turto (NT) investicijų grupė „Summus Capital“ už 103 mln. eurų įsigijo „Libero Katowice“ prekybos centrą pietų Lenkijos Katovicų mieste.

Nordika (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Lietuvoje biurų kompleksą „Park Town“ bei prekybos centrą „Nordika“ valdanti Estijos nekilnojamojo turto (NT) investicijų grupė „Summus Capital“ už 103 mln. eurų įsigijo „Libero Katowice“ prekybos centrą pietų Lenkijos Katovicų mieste.

REKLAMA
0

Iš bendrovės „Echo Investment“ įsigytas objektas – didžiausias mažmeninės prekybos objekto sandoris Lenkijoje šiemet, trečiadienį pranešė bendrovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Summus Capital“ Strateginio turto ir investicijų valdymo partneris Hannesas Pihlas (Hanesas Pilas) sako, kad centro įsigijimas yra dalis įmonės ilgalaikės strategijos investuoti Lenkijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, kasmet prekybos centrą aplanko apie 6 mln. lankytojų, jis išnuomotas beveik 100 procentų.

REKLAMA

„Libero Katowice“ – stiprus ir gerai rinkoje pozicionuotas mažmeninės prekybos objektas su žinomais nuomininkais ir ilgamečiu potencialu“, – pranešime sakė H. Pihlas.

Po šio sandorio „Summus Capital“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse valdo 14 NT objektų – mažmeninės prekybos, biurų, logistikos ir medicinos centrų, kurių bendra vertė siekia 565 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Pernai „Nordikos“ valdytoja Lenkijoje įsigijo du biurų kompleksus: iš NT įmonės „Atenor“ Varšuvoje už 61,9 mln. eurų įsigijo biurų kompleksą „Lakeside“, o iš investicijų įmonės „Echo Investment React“ nusipirko 32,5 mln. eurų vertės verslo centrą „React“ Lodzėje. 

2024 metų įmonės konsoliduotos pajamos išaugo 5,7 proc. iki 41,3 mln. eurų, įskaitant pirmąsias nuomos pajamas Lenkijoje nuo gruodžio.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų