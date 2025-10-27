Estijos verslo sektorių nuotaikos šį mėnesį keitėsi skirtingai

Optimizmas išliko, nors ir kiek nusilpo paslaugų tiekimo sektoriuje, tuo tarpu nuotaikos kituose trijuose reguliariai tiriamuose svarbiausiuose ekonomikos sektoriuose išliko niūrios.
Palyginti su praėjusiu mėnesiu, pramonės įmonių pasitikėjimo indeksas nukrito nuo minus 11 punktų iki minus 13 punktų. Pernai spalį jo vertė buvo minus 19 punktų.
Statybos įmonių pasitikėjimo indeksas per mėnesį pakilo nuo minus 14 punktų iki minus 11 punktų, buvo 14 punktų aukščiau nei prieš metus.
Mažmeninės prekybos sektoriaus pasitikėjimo indekso vertė paaugo 2 punktais per mėnesį ir 8 punktais per metus iki minus 13 punktų.
Mažmeninių paslaugų teikėjų pasitikėjimo indeksas sumenko 2 punktais per mėnesį, bet pakilo 11 punktų per metus - plius 3 punktai.
Šie rodikliai nustatomi per sociologines apklausas, skaičiuojami vadovaujantis Europos Komisijos metodologija.