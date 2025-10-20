Konkurencijos tarybai – mažiau informacijos apie planuojamus sandorius

Siekdama supaprastinti pranešimų apie sandorius pateikimo ir nagrinėjimo procesą taryba pakeitė tvarką, pirmadienį pranešė taryba.
Pasak jos, nauja tvarka sumažins metinę administravimo naštą verslui vidutiniškai 163 tūkst. eurų.
Sandorio šalims nebereikės teikti vadovo pasirašyto patvirtinimo apie įmonės pajamas, išskirti pagrindines ir papildomas veiklas, bus prašoma mažiau kontaktinių duomenų, o papildomos informacijos apie susijusią įmonę bus prašoma tik tuomet, jei ji registruota ar gauna pajamų Lietuvoje, išskyrus atvejus, jei rinkos yra už Lietuvos ribų.
Be to, nebereikės nurodyti visų sandorio šalių ir susijusių įmonių Lietuvoje dalyvių, pavyzdžiui, akcininkų, narių, dalininkų.
Be to, sandorius planuojančios įmonės pranešimą galės pateikti ir e. priemonėmis pasirašant e. parašu.