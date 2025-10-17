Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas paliko galioti įpareigojimą Rusijai „Jukos“ akcininkams

2025-10-17 14:17 / šaltinis: BNS
2025-10-17 14:17

Įpareigojimas Rusijai sumokėti rekordinę 50 mlrd. JAV dolerių kompensaciją likviduotos naftos milžinės „Jukos“ akcininkams liko galioti po to, kai Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas (AT) penktadienį atmetė Rusijos apeliacinį skundą, taip užbaigdamas ilgai trukusią teisinę sagą.

„Jukos“ (nuotr. SCANPIX)

Įpareigojimas Rusijai sumokėti rekordinę 50 mlrd. JAV dolerių kompensaciją likviduotos naftos milžinės „Jukos“ akcininkams liko galioti po to, kai Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas (AT) penktadienį atmetė Rusijos apeliacinį skundą, taip užbaigdamas ilgai trukusią teisinę sagą.

REKLAMA
1

Šis sprendimas užbaigė ginčus dėl „Jukos“, kuri buvo likviduota šio amžiaus pradžioje po buvusio magnato, savininko ir Kremliaus kritiko Michailo Chodorkovskio arešto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aukščiausiasis Teismas atmeta apeliacinį skundą (ir) įpareigoja Rusijos Federaciją padengti apeliacinio proceso išlaidas“, – teigiama penktadienį paskelbtoje nutartyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Jukos“ buvo didžiausia Rusijos naftos bendrovė, įkurta 1990-aisiais, žlugus Sovietų Sąjungai, magnatams, tokiems kaip M. Chodorkovskis, pusvelčiui supirkus naftos pramonės aktyvus.

REKLAMA

M. Chodorkovskis tapo aktyviu Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritiku ir 2003 metais buvo suimtas. 

Netrukus po to Kremlius per atitinkamas institucijas pateikė „Jukos“ maždaug 27 mlrd. JAV dolerių vertės sąskaita už neva nesumokėtus mokesčius. 2006-aisiais bendrovė galiausiai buvo likviduota, o jos pagrindiniai aktyvai atiteko valstybinei „Rosneft“.

REKLAMA
REKLAMA

M. Chodorkovskis, kuris dešimtmetį praleido kalėjime ir dabar gyvena tremtyje, nėra bylos šalis, tačiau buvę „Jukos“ akcininkai, turėję kontrolinį akcijų paketą, pareikalavo kompensacijos iš Rusijos. Jie kreipėsi į Hagoje įsikūrusį Nuolatinį arbitražo teismą (PCA).

2014-aisiais, po devynerių metų trukusių posėdžių, PCA priėmė sprendimą ieškovų naudai, priteisdamas jiems 50 mlrd. JAV dolerių, o tai, manoma, yra didžiausia pasaulyje arbitražo priteista suma.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po to sekė apeliacinių skundų ir priešpriešinių apeliacinių skundų maratonas.

2016 metais Nyderlandų vietinis teismas paskelbė sensacingą nutartį, patenkindamas Rusijos apeliacinį skundą, nuspręsdamas, kad PCA neturi kompetencijos priteisti kompensaciją akcininkams.

Vėliau tokią nutartį panaikino Nyderlandų apeliacinis teismas, kompensacinės išmokos „Jukos“ akcininkams reikalavimą palikdamas galiojančiu.

REKLAMA

Rusija dėl bylos kreipėsi į Nyderlandų AT, kuris ją grąžino Amsterdamo apeliaciniam teismui. Jo teisėjai, iš naujo išnagrinėję bylą, vėl nusprendė, kad 50 mlrd. dolerių kompensacija turi būti išmokėta.

Penktadienio sprendimas buvo Maskvos pakartotinis apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui, o tai reiškia, kad byla teoriškai turėtų būti galutinai baigta.

REKLAMA

Timas Osborne'as (Timas Ozburnas) iš GML grupės, atstovaujančios „Jukos“ akcininkams, sprendimą pavadino  „revoliuciniu“ ir „istorine pergale“.

„Jis taip pat patvirtina pagrindinį teisinį principą, kad nė viena valstybė – net ir tokia nesąžininga kaip Rusija – nėra viršesnė už įstatymą“, – pabrėžė T. Osborne'as.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų