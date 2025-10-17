Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas paliko galioti įpareigojimą Rusijai „Jukos“ akcininkams

Šis sprendimas užbaigė ginčus dėl „Jukos“, kuri buvo likviduota šio amžiaus pradžioje po buvusio magnato, savininko ir Kremliaus kritiko Michailo Chodorkovskio arešto.
„Aukščiausiasis Teismas atmeta apeliacinį skundą (ir) įpareigoja Rusijos Federaciją padengti apeliacinio proceso išlaidas“, – teigiama penktadienį paskelbtoje nutartyje.
„Jukos“ buvo didžiausia Rusijos naftos bendrovė, įkurta 1990-aisiais, žlugus Sovietų Sąjungai, magnatams, tokiems kaip M. Chodorkovskis, pusvelčiui supirkus naftos pramonės aktyvus.
M. Chodorkovskis tapo aktyviu Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritiku ir 2003 metais buvo suimtas.
Netrukus po to Kremlius per atitinkamas institucijas pateikė „Jukos“ maždaug 27 mlrd. JAV dolerių vertės sąskaita už neva nesumokėtus mokesčius. 2006-aisiais bendrovė galiausiai buvo likviduota, o jos pagrindiniai aktyvai atiteko valstybinei „Rosneft“.
M. Chodorkovskis, kuris dešimtmetį praleido kalėjime ir dabar gyvena tremtyje, nėra bylos šalis, tačiau buvę „Jukos“ akcininkai, turėję kontrolinį akcijų paketą, pareikalavo kompensacijos iš Rusijos. Jie kreipėsi į Hagoje įsikūrusį Nuolatinį arbitražo teismą (PCA).
2014-aisiais, po devynerių metų trukusių posėdžių, PCA priėmė sprendimą ieškovų naudai, priteisdamas jiems 50 mlrd. JAV dolerių, o tai, manoma, yra didžiausia pasaulyje arbitražo priteista suma.
Po to sekė apeliacinių skundų ir priešpriešinių apeliacinių skundų maratonas.
2016 metais Nyderlandų vietinis teismas paskelbė sensacingą nutartį, patenkindamas Rusijos apeliacinį skundą, nuspręsdamas, kad PCA neturi kompetencijos priteisti kompensaciją akcininkams.
Vėliau tokią nutartį panaikino Nyderlandų apeliacinis teismas, kompensacinės išmokos „Jukos“ akcininkams reikalavimą palikdamas galiojančiu.
Rusija dėl bylos kreipėsi į Nyderlandų AT, kuris ją grąžino Amsterdamo apeliaciniam teismui. Jo teisėjai, iš naujo išnagrinėję bylą, vėl nusprendė, kad 50 mlrd. dolerių kompensacija turi būti išmokėta.
Penktadienio sprendimas buvo Maskvos pakartotinis apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui, o tai reiškia, kad byla teoriškai turėtų būti galutinai baigta.
Timas Osborne'as (Timas Ozburnas) iš GML grupės, atstovaujančios „Jukos“ akcininkams, sprendimą pavadino „revoliuciniu“ ir „istorine pergale“.
„Jis taip pat patvirtina pagrindinį teisinį principą, kad nė viena valstybė – net ir tokia nesąžininga kaip Rusija – nėra viršesnė už įstatymą“, – pabrėžė T. Osborne'as.