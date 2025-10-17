Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos Sočyje – nerimas: visą naktį kaukė sirenos, pranešama apie ataką

2025-10-17 07:23 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-17 07:23

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį virš Rusijos Sočio nugriaudėjo sprogimai. Vietos valdžia teigia, kad Rusijos oro gynybos pajėgos atrėmė raketų ataką, rašo „Kanal24“, remdamiesi rusų leidiniu „RIA Novosti“.

Vilniečius apie galimas nelaimes perspės šešios sirenos (nuotr. Organizatorių)

0

Pranešimai apie sprogimus Sočyje pasirodė naktį po 3:00. Vietiniai pasakoja, kad girdėjo apie tris sprogimus virš Adlerio mikrorajono.

Rusai skelbia apie dronų ir raketų atakas

Liudininkų teigimu, buvo girdėti dronų garsai.

Mieste beveik visą naktį kaukė sirenos – rusai skundžiasi, kad turistai Sočio viešbučiuose yra varomi į rūsius ir požemines automobilių stovėjimo aikšteles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau pasirodė vietos valdžios komentarai. Sočio meras Andrejus Prošuninas pareiškė, kad mieste veikia oro gynybos sistema ir atremia dronų atakas.

04:55 A. Prošuninas pranešė apie tariamą raketų ataką mieste.

Kol kas nepranešta apie jokias atakos pasekmes.

Rusų valdžios teiginių apie atakas patikrinti neįmanoma.

