Rusijos Sočyje – nerimas: visą naktį kaukė sirenos, pranešama apie ataką

Pranešimai apie sprogimus Sočyje pasirodė naktį po 3:00. Vietiniai pasakoja, kad girdėjo apie tris sprogimus virš Adlerio mikrorajono.
Rusai skelbia apie dronų ir raketų atakas
Liudininkų teigimu, buvo girdėti dronų garsai.
Mieste beveik visą naktį kaukė sirenos – rusai skundžiasi, kad turistai Sočio viešbučiuose yra varomi į rūsius ir požemines automobilių stovėjimo aikšteles.
Vėliau pasirodė vietos valdžios komentarai. Sočio meras Andrejus Prošuninas pareiškė, kad mieste veikia oro gynybos sistema ir atremia dronų atakas.
04:55 A. Prošuninas pranešė apie tariamą raketų ataką mieste.
Kol kas nepranešta apie jokias atakos pasekmes.
Rusų valdžios teiginių apie atakas patikrinti neįmanoma.
