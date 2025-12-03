Kaip balsavo „Lietuvos metų automobilis 2026“ komisija? Jurgio Paplaičio verdiktas

Kaip buvo paskirstyti 10 balų kiekvienoje kainų kategorijoje ir kodėl vieni modeliai gavo maksimalų įvertinimą, o kiti liko su trupiniais?
Metų automobilis iki 35 000 eurų
„Dacia Bigster“ – 6 balai
Pavyzdinis modelis (kaip ir kiti „Dacia“ automobiliai, todėl nieko keisto, kad jie yra tarp populiariausių Europoje). Tai įrodymas, kaip už nedidelę kainą galima pasiūlyti didelį ir pakankamai išvaizdų automobilį, kuris dar ir turi realiai padedančią taupyti hibridinę pavarą. Jis ir tapo mano klasės nugalėtoju.
„Renault 4 E-Tech“ – 3 balai
Smagus elektromobilis kaip ir „Renault 5“, tik praktiškesnis. Siūlau būtinai pasidomėti.
„Citroën C5 Aircross“ – 1 balas
Iš esmės tai geros kainos, išvaizdus ir komfortiškas automobilis. Tačiau tas trijų cilindrų motoras, kuris tik pavadinime yra hibridas (tad realiai taupyti neišeis), jau yra vakarykštė diena.
Metų automobilis iki 55 000 eurų
„Tesla Model Y Juniper“ – 6 balai
Šioje kainų kategorijoje jis tiesiog neturi konkurentų, tad sėkmę stabdyti gali tik E. Musko nesąmonės. Klasės nugalėtojas.
„Kia EV4“ – 2 balai
„Kia“ automobiliai seniai konkuruoja su vokiškais modeliais, tad čia gauni daug gerų savybių už konkurencingą kainą. Gaila, kad atstovai neskuba siūlyti šio automobilio ilgesniems testams.
„Škoda Elroq“ – 2 balai
Šio automobilio apžvalgą pavadinau „Pigus kaip „Dacia“ čekiškas elektromobilis, kuris gali konkuruoti su kinais“, tad komentarų daugiau kaip ir nereikia.
Metų automobilis virš 55 000 eurų
„Audi A6 Sportback e-tron“ – 6 balai
Sėdęs prie OOOO vairo, brauki ašarą ir sakai: savęs negali apgauti, labiausiai tau patinka... vairuoti! Klasės nugalėtojas.
„Hyundai IONIQ 9“ – 3 balai
Iki septynių vietų originalios išvaizdos „Premium“ klasės dičkis, kurio kaina svyruoja nuo 77 iki 90 000 eurų. Talpus akumuliatorius (110 kWh, iki 600 km), itin greitas įkrovimas (iki 350 kW, o su pašildymu pavyko pasiekti 235 kW įkrovimą), bet visgi elektromobilis ir tolimos kelionės man kol kas yra per didelis kompromisas.
„Xpeng G9“ – 1 balas
Va, jis geriausiai ir apibūdina, kodėl iš visų 33 konkurse buvusių automobilių, tarp kurių net 13 buvo kiniškų markių, finale liko vienintelis iš Kinijos. Tu gali pagaminti kokybišką daiktą, pridėti daug žaislų ir funkcijų, pasiūlyti itin patrauklią kainą (tiesa, ne šiuo atveju, nes šio „Xpeng“ kaina yra 79 800 Eur), bet visumoje gauni kažkokį „citatų rinkinį“.
Persėsdamas iš vienos kiniškos mašinos į kitą, matai tuos pačius ekranus, tuos pačius painius meniu, taip pat neaiškiai veikiančią vairo sistemą (nepasakyčiau, kad netikslią, bet apie ją tikrai nepasakytum, kad smagu vairuoti). Ačiū, dar ne šiandien, bet ir kitiems gamintojams reikia susiimti, nes pirkėjai balsuoja piniginėmis.
Apie asmeninį favoritą
Kalbant apie man geriausią automobilį, tai vienareikšmiškai yra „Mercedes-Benz CLA“. Jis turi naują modulinę platformą, kuri pritaikyta tiek elektromobiliams, tiek hibridams, tad kiekvienas gali rinktis pagal savo poreikius. O kaina, net ir elektromobilio, maloniai stebina. Visgi tai – „Mercedes“.
Be to, greitai pasirodys ir universalas „Shooting Brake“, skirtas tiems, kam reikia daugiau praktiškumo.
Automobilis pasižymi įspūdinga dinamika ir itin mažomis energijos sąnaudomis, kurias užtikrina naudojamos technologijos (pavyzdžiui, dviejų pavarų transmisija) bei mažas pasipriešinimas riedėjimui. Prie to pridėkite iki 320 kW galios įkrovimą ir beveik 800 kilometrų siekiantį nuvažiuojamą atstumą. Taip pat giriu puikią multimedijos sistemą su patogiais nustatymais.
Ir, kas svarbiausia, kaip ir kituose „Mercedes-Benz“, čia randame ne tik puikią ergonomiką, bet ir tiksliai veikiančią vairo sistemą bei gerai tarp sportiškumo ir komforto suderintą pakabą. Man jis – vienareikšmiškai geriausias modelis šiuose rinkimuose, bet... tokia jau ta demokratijos kaina.
