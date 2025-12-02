Kaip balsavo „Lietuvos metų automobilis 2026“ komisija? Egidijaus Babelio argumentai

Tačiau kodėl vieniems modeliams durys į olimpą atsivėrė, o kitiems liko užtrenktos? Televizijos laidos „Autopilotas“ žurnalistas ir konkurso komisijos narys Egidijus Babelis paaiškina savo sprendimus ir pasirinkimus.
Iki 35 tūkst. eurų
Tai klasė, kurioje vertinimas buvo sunkiausias. Jei taip galima vadinti, ekonominės klasės automobiliai visi turi tiek savų privalumų, tiek ir trūkumų. Šie – taip pat. Na, ir dėliojau juos vienaip, kitaip, bet vis vien lyderio neišrinkau. Būčiau tikrai nenustebęs, jei laimėtų abu pirmieji pretendentai, ar net ir trečiasis.
„Citroën C5 Aircross“ – 4 balai
Tai, ką Carlosas Tavaresas padarė su „Stellantis“ koncernu, man nepatinka. Labai daug markių, dar daugiau vienodų automobilių, labai stipriai jaučiamas „kaštų optimizavimas“, vidutiniškos pavaros sistemos, na, ir nesusitvarkymas su pačiomis markėmis, kurios kovoja viena su kita ir dar neturi aiškios pozicijos rinkoje.
Pavyzdžiui, kurioje vietoje „ant laktos“ tupi „Citroën“? Jie pristatė C3 ir „C3 Aircross“ modelius, kurie turi varžytis su ekonominės klasės „Dacia“, bet tuo pačiu metu turi ir visai vertus dėmesio vidutinės klasės modelius, kaip paskutinį vienintelį „Metų automobilį“ laimėjusį „C5 X“, kuris neteko puikaus 1,6 l benzininio variklio ir prarado įdomumą.
„Citroën“ turi ekonominės klasės modelių, vidutiniškų modelių, neišbaigtų modelių, tad niekada nežinai, ko tikėtis iš šio gamintojo. Ir kad naujas „C5 Aircross“ maloniai nustebins – nesitikėjau, ypač žinodamas, kad jis pagamintas ant tos pačios bazės ir naudoja tuos pačius komponentus, kaip normalūs, bet toli gražu neįspūdingi „Peugeot 5008“ ar „Opel Grandland“.
Bet „Citroën“ pasistengė ir iš turimų išteklių išgavo tikrą „Citroeną“, kuris pasižymi labai komfortišku važiavimu, kaip ir priklauso šiai markei. Ir prie jo ramaus būdo visai tinka 1,2 litro hibridas, kuris užtikrina racionalią dinamiką ir išties neblogas degalų sąnaudas. Interjeras labai erdvus ir gana kokybiškas, ergonomika apgalvota, multimedija aiškesnė nei giminaičių. Gera garso izoliacija ir labai stipriai nustebinusi bevardė garso aparatūra, kuri groja geriau nei kai kurios vardinės.
Na, ir dar pridedame protingą kainodarą, kai didelis automobilis telpa į šios kainų kategorijos rėmus netgi su gera komplektacija, ir turim netikėtai gerą automobilį iš „Stellantis“, kuris nėra „Peugeot“, ir jis varžosi dėl „Metų automobilio“ titulo.
„Dacia Bigster“ – 4 balai
Kai kalba pasisuka apie kainos ir kokybės santykį ekonominių automobilių kategorijoje – „Dacia“ visuomet bus favoritas, ir su „Bigster“ čia niekas nepasikeitė. Jis tik atrodo kaip didesnis „Duster“, bet iš tiesų važiuoja visai kitaip. Dėl pastebimai geresnės garso izoliacijos – pastebimai tyliau, geriau, komfortiškiau, o su naujos kartos hibridine sistema – ir ekonomiškiau bei tyliau. Visavertis C segmento žaidėjas, kuris gali būti komplektuojamas ir su elektra pakeliamu bagažinės dangčiu bei panoraminiu stoglangiu. Kaip jums „biudžetinis“ automobilis? Jis turi viską, ko reikia. Ir dar turi normalią, mechanišką visų varančiųjų ratų transmisiją, kuri jam leidžia iš SUV lygio pereiti į visureigių kategoriją. O šioje kainų kategorijoje tokio pajėgumo visais ratais varomų konkurentų nėra.
Kodėl jį įvertinau lygiai su „Citroën“? Nes yra niuansų. Visų varančiųjų ratų versija galima tik su mechanine transmisija, hibridas – tik su priekiniais varančiaisiais ratais. Ir nors geras tas „Dacia“, jis jau nebėra ženkliai pigesnis už konkurentus. Gerai susikomplektavus modelį tikrai viršysite 30 tūkst. eurų, o gerai sukomplektuotas „Citroën“ – visai netoli, brangesnis vos keliais tūkstančiais eurų. Ir jis vis vien tylesnis, komfortiškesnis, malonesnis viduje, nes „Dacia“, kaip jai būdinga – plastmasinė.
Taigi, kaip ir minėjau, šioje klasėje automobiliai turi ir pliusų, ir minusų. Kad ir kaip juos dėliojau, automobiliai pagal jų santykį man atrodo lygiaverčiai, tad tegu renkasi pirkėjai pagal tai, kas jiems svarbiau.
„Renault 4 EV“ – 2 balai
Puikus elektromobilis žaismingu dizainu, labai dailiu interjeru, nuostabiai įtraukiančiai valdomas, elektros pavara taip pat nebloga. Bet kėbulas ne tas.
Būtų konkurse dalyvavęs „Renault 5“, manau, kaip ir Europoje, būtų tiesiog „nunešęs“ apdovanojimus. Bet kadangi jis jau visur sužibėjo, „Renault“ norėjo į viešumą iškelti šešėlyje likusį 4. O jis, nors beveik toks pats geras, stokoja emocijos.
Tai racionalesnis brolis nuosaikesniu dizainu. Ir kadangi emocijos jis kuria mažiau, pradedi į jį žiūrėti racionaliai. Ir tuomet matai, kad didesnis automobilis pasižymi tik didesne bagažine, bet gale vietos vis vien nėra. Automobilis labai gerai važiuoja, bet kaina nėra maža, ir jau yra konkurentų iš Kinijos, kurie už tuos pačius pinigus siūlo gerokai daugiau elektromobilio nei „Renault“.
„4“ yra labai geras automobilis. Bet „5“ – dar geresnis, ir jis, kaip reta elektromobiliams, moka sukurti labai gerą emociją prie vairo. Vienintelis dalykas, kur jis nusileidžia „ketvirtukui“ – bagažinė mažesnė. Bet jis pigesnis ir „fainesnis“. Imkit „5“.
Iki 55 tūkst. eurų
„Kia EV4“ – 2 balai
Labiausiai asmeniškai „prilipęs“ automobilis iš šios trijulės. Įdomaus dizaino, bet normalus, klasikinis hečbeko kėbulo tipas – atrodo puikiai.
Ir kaip viskas gerai susibalansuoja, susidėlioja į vietas, kai automobilio kėbulą šiame krosoverių amžiuje nuleidi žemiau! Ir valdymas geresnis, ir važiuoklės per daug kietinti tuomet nereikia, nes žemas automobilis neapvirs, ir efektyvumas pagerėja, nuvažiuojamas nuotolis padidėja. O man dar žema sėdėjimo pozicija patinka. Ir koks velnias žmones į tuos SUV neša... Atsisėdi prie hečbeko ar bet kokio kito žemo automobilio vairo ir iškart geriau važiuoja!
Na, bet juk ne apie vairavimą dabar automobiliai, galbūt dėl to SUV dominuoja? Bet ir kitur „Kia“ tikrai nepasišiukšlina. Ji erdvi, kokybiška, technologiškai pažangi, turi išties patogią ir gerą multimediją, raiškius ekranus su milijonu funkcijų ir, kas geriausia – fizinius valdiklius svarbiausioms funkcijoms, dailiai integruotus į interjerą.
Kažkada vokiški automobiliai buvo „ergonomikos viršūnė“, kai viskas buvo ten, kur tikiesi, „po ranka“, patogiai, aiškiai ir suprantamai. Bet jie nuėjo į ekranizaciją. Tai dabar tą ergonomiškiausių salonų vietą užėmė korėjiečiai „Kia“ ir „Hyundai“. Ir tuo pačiu jie dar geresnes technologijas turi.
Labai geras, vertas dėmesio automobilis, kuris viską daro racionaliai teisingai.
„Škoda Elroq“ – 2 balai
Na, o „Škoda“ gavo tiek pat balų, nes, manau, yra kiek geresnė. Truputį praktiškesnė už „Kia“, ir dėl galingesnio motoro ant galinės ašies (kai EV4 yra varoma priekiniais ratais), „Škoda“ valdymo savybės geriau subalansuotos. Ir šiaip važiuoja gerai, komfortiškai, ir salonas gražus, ir garso izoliacija gera, ir kaina, ir dydis geri. Na, taip viskas racionaliai gerai subalansuota, kad net nuobodu! Važiuoji ir nerandi prie ko prisikabint – ko paprašai, viską padaro, viską turi. Na, tik ekranas vietomis prasilenkia su ergonomikos ir patogumo samprata.
„Tesla Model Y Juniper“ – 6 balai
Tuo tarpu „Tesla“ man asmeniškai iš šios trijulės mažiausiai „lipo“. Negraži, nepatinka vieno ekrano filosofija, nepatinka Elonas Muskas. Bet turiu pripažinti, kad jų elektromobiliai yra septynmyliais žingsniais nukeliavę į priekį nuo kitų gamintojų. Taip jau būna, kai pradedi pirmas ir teisingai – naują pavarą kuri nuo švaraus, tuščio lapo, o ne „mėsinėdamas“ vidaus degimo varikliams pritaikytas platformas ir vadindamas jas dedikuotomis EV platformomis. Senieji automobilių gamintojai labai sparčiai progresuoja, bet „Tesla“ taip pat nestovi vietoje.
Yra dviejų tipų elektromobiliai: vieni orientuoti į efektyvumą, kiti – į dinamiką. Arba turi greitą, arba ekonomišką, toli važiuojantį elektromobilį. „Tesla“ moka suderinti šias dvi ypatybes. Konkursui pateiktas „Model Y“ su 500+ AG, visais varančiaisiais ratais, iki 100 km/val. šauna greičiau nei per 5 sekundes, o elektros 100 km naudoja tiek pat, kiek labai technologiškai pažangus, aerodinamiškas „Mercedes-Benz CLA“ sedanas, kuris yra mažas. Tuo tarpu „Model Y“ yra didelis, šeimyniškas, turi daug vietos ir ekraną gale, didelę bagažinę ir yra pigesnis už „Mersą“. Taip pat – gerai valdomas. Nors važiuojant itin sparčiai atrodo nervingas („Model 3“ valdymo savybės subtilesnės).
Šioje klasėje žaidžiančius konkurentus „Tesla“, kaip elektromobilis, pralenkia „per visus galus“. O turėti priekaištai dėl kokybės ar garso izoliacijos su „Juniper“ karta išnyko – iš tiesų, kokybiškas ir gražus salonas, technologijos taip pat priekyje.
Taigi, nors subjektyviai man „Tesla“ nepatinka ir jos nepirkčiau bei nenorėčiau vairuoti, vertinant objektyviai – ji vienvaldė lyderė.
Virš 55 tūkst. eurų
„Audi A6“ – 4 balai
Klasikinis, didelis, komfortiškas universalas su dyzeliniu varikliu, prabangus, greitaeigis transatlantinis laineris. Išties geras, kokybiškas automobilis, vertas savo pergalės, bet man nekilo ranka šioje klasėje pastatyti jo į pirmą vietą. Ir tai ne apie pinigus. Apie įspūdį.
Iš brangiausios konkurse „Audi“ tikėjausi daugiau. 95 tūkst. eurų už verslo klasės sedaną ar universalą su gera komplektacija, mano galva, yra adekvati suma šioje pasiutusių kainų rinkoje, bet čia gauname tik 2 litrų keturių cilindrų dyzeliuką. Norėčiau dar bent 2 cilindrų. Norėčiau aukštesnio lygio interjero nei A5 modelyje.
Na, ir kai šioje kainų kategorijoje nei vienas iš trijų modelių nekonkuruoja tarpusavyje, aš juos vertindamas žvelgiu plačiau – į tai, kaip jie atrodo savo klasėje. Ir „Mercedes-Benz“ E-klasė man, pavyzdžiui, daro didesnį įspūdį. Ar „Audi A6“ yra geriausias modelis savo klasėje? Abejoju. Deja, neteko vairuoti 5 serijos BMW. Taigi tas neužtikrintumas ir stipresnio įspūdžio trūkumas nulėmė, kad „Audi“ balą pamažinau. Labai geras automobilis, bet tikėjausi daugiau. O gal tiesiog kilometrų pritrūko? Gal reikėjo iki Berlyno ir atgal per vieną kartą sulakstyti?
O kas mane netikėtai nustebino, tai „Audi Q5“, kuri su gera įranga ir pasirenkama orine važiuokle važiuoja tiesiog puikiai ir moka įtraukti į vairavimą, išlaikydama „Premium“ lygio komfortą. Ir ji, manau, tarp kitų šios klasės krosoverių atrodo tikrai puikiai.
„Hyundai Ioniq 9“ – 5 balai
Tuo tarpu „Hyundai“ didžiausią balų skaičių atidaviau būtent dėl viršytų lūkesčių. Taip, tai labai specifinis automobilis, kurio reikia nedidelei daliai žmonių. Bet jis padarytas labai gerai.
Tai labai didelis automobilis, amerikietiškai didelis, kuriame 6 žmonės gali keliauti labai patogiai, ir dar visas jų bagažas tilps. Ir jo interjeras atitinka „Premium“ standartus. Pasižiūrėjus į kai kuriuos panašios kainos „Premium“ modelius – vietomis netgi geresnis. Ir technologijų daugiau turi. Ir visus reikalingiausius fizinius valdiklius turi. Ir ergonomika gera, viskas viduje labai gerai, taip gerai, kad norisi daugiau laiko praleisti.
Ir važiuoja „Hyundai“ puikiai: komfortiškai, rafinuotai, gerai valdomas, nepaisant begemoto viršsvorio. Aišku, „Ioniq 9“ yra kitoje skalės pusėje nuo sportiškumo, reikia tai įvertinti, bet savo važiavimo funkcijas jis atlieka pagirtinai.
Taip pat vairuodamas jį mąsčiau: kuo skiriasi „Premium“ ir ne „Premium“ automobiliai? Vidutinės klasės segmento žaidėjai moka pagaminti gerai važiuojančius automobilius, moka apdailinti jų interjerus, bet anksčiau jie nuo „Premium“ išsiskirdavo vidaus degimo varikliais. „Hyundai Santa Fe“ – gerai išdirbtas automobilis, bet jo 4 cilindrų variklis vis vien silpnokas. O „Premium“ segmentas galėjo pasiūlyti daugiau litrų, cilindrų ir kito lygio rafinuotą dinamiką. Elektros pavara šį skirtumą panaikino. Visi elektros motorai veikia vienodai: tyliai, galingai, be dramos, t. y. prabangiai. „Hyundai Ioniq 9“ dinamika su dviem, virš 400 AG pasiekiančiais motorais, niekuo nesiskiria nuo analogiškų elektrinių „Audi“, „Mercedes-Benz“ ar net „Porsche“. Vienas didžiausių skirtumų tarp „Premium“ ir paprastų automobilių dingo.
Aišku, tai, kad „Hyundai“ dar nėra „Premium“, jaučiasi važiuojant greičiau: važiuoklės galimybių ribos mažesnės nei „Premium“ automobilių, taip pat trūksta kai kurių elementarių technologijų, pavyzdžiui, adaptyvių „LED Matrix“ žibintų.
Kita vertus, tokio dydžio, 6 arba 7 vietų, galingas elektrinis „Premium“ SUV kainuos apie 150 tūkst. eurų. O čia – vos 90 tūkst. už geriausią komplektaciją. Už tai, kad viršijo lūkesčius, „Hyundai“ gauna daugiausiai balų.
O jo bus perkama mažai ne dėl to, kad tai blogas automobilis. Ribotas kiekis žmonių, kuriems reikia „Titaniko“. Ir „Titaniku“ Nerimi plaukioti ankšta.
„Xpeng G9“ – 1 balas
Tas „kiniškas“ automobilis, kuris daro įspūdį ir yra vertas patekti į geriausių trejetuką. Jis važiuoja kaip tikras „Premium“ SUV, labai komfortiškas, jis už kitus europietiškus analogus turi didesnius ekranus, galingesnį masažą (netgi ant galinių sėdynių), daugiau funkcijų, daugiau žaislų, galingesnius motorus, greitesnį įkrovimą ir kainuoja pigiai. 80 tūkst. eurų už kinišką elektromobilį atrodo brangu? Bet jei ant G9 uždėtumėte, pavyzdžiui, „Audi“ ženklelį, tai tokios kokybės ir specifikacijos modelis kainuotų 120 tūkst. eurų, jei ne dar daugiau.
Labai nustebinęs ir išsiskiriantis automobilis, vertas netgi kelių balų, bet kol kas nauji gamintojai man kelia nemažai klausimų dėl ateities, vertės, serviso, patikimumo ir t. t. Taip pat, nors objektyviai vertinu „Xpeng“ kaip labai vykusį ir netgi rimtų privalumų prieš europiečius konkurentus turintį modelį, nusprendžiau jam neskirti balų dėl to, kad, mano galva, kiniškų, komunistinės valstybės dotuojamų gamintojų invazija į Europą, viliojanti pirkėjus mažesne kaina, kelia pavojų ne tik Europos automobilių pramonei, bet ir silpnina Senojo žemyno, kurio dalimi esame, ekonomiką.
