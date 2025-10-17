Rusai masiškai smogė Kryvyj Rihui: nugriaudėjo daugybė sprogimų

Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
„Kryvyj Rihas. Masinė „Shahed“ ataka. Jau daugiau nei 10 sprogimų ir daugiau nei 10 šahedų virš miesto“, – rašė jis.
Oro gynybos daliniai naikina priešo taikinius mieste. Gyventojai raginami likti slėptuvėse, kol bus pranešta apie oro pavojaus atšaukimą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį Rusijos pajėgos Charkivo sritį atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis, apgadindamos pramonės objektus ir gyvenamuosius pastatus.
