TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai masiškai smogė Kryvyj Rihui: nugriaudėjo daugybė sprogimų

2025-10-17 07:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 07:13

Ukrainos Kryvyj Riho miestas masiškai atakuojamas „Shahed“ bepiločiais orlaiviais, pranešama apie daugiau kaip 10 sprogimų, nes veikia oro gynybos sistemos.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
27

Apie tai „Telegram" tinkle pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.

0

Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Kryvyj Rihas. Masinė „Shahed“ ataka. Jau daugiau nei 10 sprogimų ir daugiau nei 10 šahedų virš miesto“, – rašė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oro gynybos daliniai naikina priešo taikinius mieste. Gyventojai raginami likti slėptuvėse, kol bus pranešta apie oro pavojaus atšaukimą.

Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį Rusijos pajėgos Charkivo sritį atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis, apgadindamos pramonės objektus ir gyvenamuosius pastatus.

