  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius pranešė apie pokalbį su Trumpu: perspėjo, kas gali sugriauti taikos procesą

2025-10-16 21:24 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-16 21:24

Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įspėjo Donaldą Trumpą, kad „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai pakenks taikos procesui, skelbia „Sky News“.

Oficialu: paskelbtas Trumpo ir Putino pokalbio telefonu laikas (nuotr. SCANPIX)
27

Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įspėjo Donaldą Trumpą, kad „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai pakenks taikos procesui, skelbia „Sky News“.

3

Per šiandien vykusį pokalbį telefonu V. Putinas įspėjo D. Trumpą, kad „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai pakenktų JAV ir Rusijos santykiams bei taikos procesui.

Trumpas ir Putinas planuoja susitikti Budapešte

JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad telefoninio pokalbio su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu metu pasiekta „didelė pažanga“ ir susitarta surengti susitikimą Budapešte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau kol kas daugiau detalių apie būsimą susitikimą Vengrijos sostinėje D. Trumpas nepateikė.

Tai būtų antrasis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nuo tada, kai sausio mėnesį respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus.

Rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko aukšto rango D. Trumpo ir V. Putino derybos, neatnešusios pažangos siekiant taikos Ukrainoje. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Manau, kad šios dienos pokalbis telefonu padarė didelę pažangą“, – pareiškė JAV prezidentas. 

D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė, kad susitikimas Budapešte bus skirtas įvertinti, ar įmanoma užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas ir Putinas sutarė surengti derybas Vengrijoje (1)
Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
„Pažanga pasiekta“: Trumpo atstovė praneša apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą (8)
Visa Ukraina – be elektros: įvesti neplaniniai atjungimai (nuotr. SCANPIX)
Visa Ukraina – be elektros: įvesti neplaniniai atjungimai (8)
Putinas sureagavo į Trumpo ultimatumą: prakalbo apie derybas ir nusivylimą Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Putino pokalbių istorija: nuo ilgų kalbų iki nusivylimo (1)

