Kremlius pranešė apie pokalbį su Trumpu: perspėjo, kas gali sugriauti taikos procesą

Per šiandien vykusį pokalbį telefonu V. Putinas įspėjo D. Trumpą, kad „Tomahawk“ raketų perdavimas Ukrainai pakenktų JAV ir Rusijos santykiams bei taikos procesui.
Trumpas ir Putinas planuoja susitikti Budapešte
JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad telefoninio pokalbio su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu metu pasiekta „didelė pažanga“ ir susitarta surengti susitikimą Budapešte.
Tačiau kol kas daugiau detalių apie būsimą susitikimą Vengrijos sostinėje D. Trumpas nepateikė.
Tai būtų antrasis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nuo tada, kai sausio mėnesį respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus.
Rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko aukšto rango D. Trumpo ir V. Putino derybos, neatnešusios pažangos siekiant taikos Ukrainoje.
„Manau, kad šios dienos pokalbis telefonu padarė didelę pažangą“, – pareiškė JAV prezidentas.
D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė, kad susitikimas Budapešte bus skirtas įvertinti, ar įmanoma užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!