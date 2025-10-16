„Esame pasirengę“: Orbanas laukia Trumpo ir Putino Budapešte

Pasak jo, tai – „puiki žinia taiką mylintiems žmonėms visame pasaulyje“.
The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Planuoja surengti susitikimą Vengrijoje
JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad telefoninio pokalbio su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu metu pasiekta „didelė pažanga“ ir susitarta surengti susitikimą Budapešte.
Tačiau kol kas daugiau detalių apie būsimą susitikimą Vengrijos sostinėje D. Trumpas nepateikė.
Tai būtų antrasis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nuo tada, kai sausio mėnesį respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus.
Rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko aukšto rango D. Trumpo ir V. Putino derybos, neatnešusios pažangos siekiant taikos Ukrainoje.
„Manau, kad šios dienos pokalbis telefonu padarė didelę pažangą“, – pareiškė JAV prezidentas.
