Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Esame pasirengę“: Orbanas laukia Trumpo ir Putino Budapešte

2025-10-16 21:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 21:17

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas savo įraše platformoje „X“ pasveikino Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino planus susitikti Budapešte, rašo „Sky News“.

Orbanas drąsiai pareiškė: Rusijos nebijome, o Trumpas vertas Nobelio premijos (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas savo įraše platformoje „X“ pasveikino Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino planus susitikti Budapešte, rašo „Sky News“.

REKLAMA
0

Pasak jo, tai – „puiki žinia taiką mylintiems žmonėms visame pasaulyje“.

Planuoja surengti susitikimą Vengrijoje

JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad telefoninio pokalbio su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu metu pasiekta „didelė pažanga“ ir susitarta surengti susitikimą Budapešte.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau kol kas daugiau detalių apie būsimą susitikimą Vengrijos sostinėje D. Trumpas nepateikė.

REKLAMA

Tai būtų antrasis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nuo tada, kai sausio mėnesį respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus.

Rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko aukšto rango D. Trumpo ir V. Putino derybos, neatnešusios pažangos siekiant taikos Ukrainoje. 

„Manau, kad šios dienos pokalbis telefonu padarė didelę pažangą“, – pareiškė JAV prezidentas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų