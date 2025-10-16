Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Turkija išsiuntė ekspertus ieškoti Gazos Ruože dingusių įkaitų palaikų

2025-10-16 20:13 / šaltinis: BNS
2025-10-16 20:13

Turkija nusiuntė dešimtis nelaimių padarinių likvidavimo ekspertų ieškoti karo nuniokotame Gazos Ruože dingusių įkaitų palaikų.

Gazos Ruožas BNS Foto

Turkija nusiuntė dešimtis nelaimių padarinių likvidavimo ekspertų ieškoti karo nuniokotame Gazos Ruože dingusių įkaitų palaikų.

0

Anksčiau ketvirtadienį izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelis yra pasiryžęs užtikrinti visų Gazos Ruože vis dar laikomų mirusių įkaitų grąžinimą, pažymėdamas, kad „kova dar nebaigta“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotą paliaubų susitarimą islamistų grupuotė „Hamas“ grąžino Izraeliui 20 likusių gyvų įkaitų. Pasak grupuotės, ji taip pat perdavė ir žuvusių įkaitų kūnus, tačiau tik tuos, kuriuos pavyko pasiekti.

Šiomis paliaubomis taip pat nutrauktas karas Gazos Ruože, kurį išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną įvykdytas precedento neturintis „Hamas“ išpuolis Pietų Izraelyje.

„Hamas“ grąžino devynių iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir dar vieno mirusio žmogaus, kuris pasak Izraelio, nebuvo įkaitas, kūną.

Ketvirtadienį Turkijos gynybos ministerijos šaltinis nurodė, kad Ankara į Gazos Ruožą jau nusiuntė 81 komandą iš šalies nelaimių padarinių likvidavimo agentūros.

Pasak šaltinio, viena iš komandų bus atsakinga už įkaitų kūnų paiešką.

Anksčiau ketvirtadienį įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas savo pareiškime paragino Izraelio vyriausybę „nedelsiant sustabdyti bet kokių tolesnių susitarimo etapų įgyvendinimą tol, kol „Hamas“ toliau akivaizdžiai pažeidinės savo įsipareigojimus dėl visų įkaitų ir aukų palaikų grąžinimo“.

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas trečiadienį pagrasino atnaujinti kovas, jei „Hamas“ nesilaikys tarpininkaujant JAV sudarytų paliaubų, sustabdžiusių karą Gazos Ruože, sąlygų. 

