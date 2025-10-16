Izraelis: Gazos Ruožo Rafacho perėjos atvėrimo data bus paskelbta vėliau

„Rafacho perėjos atidarymo data, skirta tik žmonių judėjimui, bus paskelbta vėlesniame etape, kai Izraelio pusė kartu su Egipto puse baigs būtinus pasirengimo darbus perėjos atidarymui“, – sakoma COGAT, Izraelio gynybos ministerijos įstaigos, prižiūrinčios civilinius reikalus Palestiniečių teritorijose, pareiškime.
„Reikėtų pabrėžti, kad humanitarinė pagalba nebus teikiama per Rafacho perėją. Dėl to nė viename etape nebuvo susitarta“, – teigiama pranešime.
Jame priduriama, kad „pagalba ir toliau patenka į Gazos Ruožą“ per kitas perėjas.
