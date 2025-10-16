Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis: Gazos Ruožo Rafacho perėjos atvėrimo data bus paskelbta vėliau

2025-10-16 11:26 / šaltinis: BNS
2025-10-16 11:26

Izraelis ketvirtadienį pareiškė, kad data, kada bus atidarytas Rafacho pasienio punktas tarp Gazos Ruožo ir Egipto, bus paskelbta vėlesniame etape ir kad per ją nebus teikiama pagalba.

Rafachas (nuotr. SCANPIX)

Izraelis ketvirtadienį pareiškė, kad data, kada bus atidarytas Rafacho pasienio punktas tarp Gazos Ruožo ir Egipto, bus paskelbta vėlesniame etape ir kad per ją nebus teikiama pagalba.

REKLAMA
0

„Rafacho perėjos atidarymo data, skirta tik žmonių judėjimui, bus paskelbta vėlesniame etape, kai Izraelio pusė kartu su Egipto puse baigs būtinus pasirengimo darbus perėjos atidarymui“, – sakoma COGAT, Izraelio gynybos ministerijos įstaigos, prižiūrinčios civilinius reikalus Palestiniečių teritorijose, pareiškime.

„Reikėtų pabrėžti, kad humanitarinė pagalba nebus teikiama per Rafacho perėją. Dėl to nė viename etape nebuvo susitarta“, – teigiama pranešime.

Jame priduriama, kad „pagalba ir toliau patenka į Gazos Ruožą“ per kitas perėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų