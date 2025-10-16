Izraelio įkaitų forumas ragina vyriausybę atidėti kitus paliaubų etapus, jei „Hamas“ negrąžins kūnų

Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas savo pareiškime paragino Izraelio vyriausybę „nedelsiant sustabdyti bet kokių tolesnių susitarimo etapų įgyvendinimą tol, kol „Hamas“ toliau akivaizdžiai pažeidinės savo įsipareigojimus dėl visų įkaitų ir aukų palaikų grąžinimo“.
Pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo išdėstytą sistemą kituose paliaubų etapuose, be kita ko, numatyta pasiūlyti amnestiją „Hamas“ lyderiams, kurie sutiks nusiginkluoti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!