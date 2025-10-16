Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio įkaitų forumas ragina vyriausybę atidėti kitus paliaubų etapus, jei „Hamas“ negrąžins kūnų

2025-10-16 12:25 / šaltinis: BNS
2025-10-16 12:25

 Izraelio grupė, siekianti, kad būtų grąžinti visi Gazoje laikomi įkaitai, ketvirtadienį pareikalavo, kad vyriausybė atidėtų kitų paliaubų etapų įgyvendinimą, jei islamistų grupuotė „Hamas“ negrąžins likusių pagrobtųjų kūnų.

Izraelis: namo sugrįžo visi 20 gyvų įkaitų, paleistų „Hamas“ (nuotr. SCANPIX)

 Izraelio grupė, siekianti, kad būtų grąžinti visi Gazoje laikomi įkaitai, ketvirtadienį pareikalavo, kad vyriausybė atidėtų kitų paliaubų etapų įgyvendinimą, jei islamistų grupuotė „Hamas“ negrąžins likusių pagrobtųjų kūnų.

0

Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas savo pareiškime paragino Izraelio vyriausybę „nedelsiant sustabdyti bet kokių tolesnių susitarimo etapų įgyvendinimą tol, kol „Hamas“ toliau akivaizdžiai pažeidinės savo įsipareigojimus dėl visų įkaitų ir aukų palaikų grąžinimo“.

Pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo išdėstytą sistemą kituose paliaubų etapuose, be kita ko, numatyta pasiūlyti amnestiją „Hamas“ lyderiams, kurie sutiks nusiginkluoti.

