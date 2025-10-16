„Pažanga pasiekta“: Trumpo atstovė praneša apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą

D. Trumpas tikėjosi palengvinti abiejų šalių lyderių susitikimą po savo pokalbio su V. Putinu rugpjūčio mėnesį Aliaskoje.
V. Zelenskis anksčiau sakė, kad yra pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, tačiau tai dar neįvyko, nes Maskva išliko neapsisprendusi.
Pasiekta pažanga
K. Leavitt taip pat teigė, kad V. Putinas yra pasiryžęs susitikti su D. Trumpu.
Ji pakartojo, kad, D. Trumpo nuomone, buvo pasiekta pažanga sprendžiant Rusijos karo prieš Ukrainą klausimą.
„Prezidentas sieks toliau judėti taikos link“, – sakė K. Leavitt.
