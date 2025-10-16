Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Pažanga pasiekta“: Trumpo atstovė praneša apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą

2025-10-16 20:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 20:33

JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovė spaudai Karoline Leavitt pareiškė, kad vis dar išlieka galimybė surengti Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikimą. Pasak jos, po D. Trumpo pokalbio su V. Putinu buvo pasiekta pažanga siekiant taikos Ukrainoje, rašo „Sky News“.

Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)

5

D. Trumpas tikėjosi palengvinti abiejų šalių lyderių susitikimą po savo pokalbio su V. Putinu rugpjūčio mėnesį Aliaskoje.

V. Zelenskis anksčiau sakė, kad yra pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, tačiau tai dar neįvyko, nes Maskva išliko neapsisprendusi.

Pasiekta pažanga

K. Leavitt taip pat teigė, kad V. Putinas yra pasiryžęs susitikti su D. Trumpu.

Ji pakartojo, kad, D. Trumpo nuomone, buvo pasiekta pažanga sprendžiant Rusijos karo prieš Ukrainą klausimą.

„Prezidentas sieks toliau judėti taikos link“, – sakė K. Leavitt.

