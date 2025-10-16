Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Dainavo prieš Putiną – dabar sėdės už grotų: Rusija nubaudė muzikantus

2025-10-16 19:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 19:53

Sankt Peterburgo teismas ketvirtadienį už grotų pasiuntė tris Rusijos muzikantus, kurie gatvėje atliko prieš prezidentą Vladimirą Putiną nukreiptą dainą ir susilaukė didelio dėmesio internete.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Sankt Peterburgo teismas ketvirtadienį už grotų pasiuntė tris Rusijos muzikantus, kurie gatvėje atliko prieš prezidentą Vladimirą Putiną nukreiptą dainą ir susilaukė didelio dėmesio internete.

Popmuzikos grupė „Stoptime“ atlikdavo grupių, žinomų dėl savo nepritarimo karui Ukrainoje, dainas. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip jie Sankt Peterburgo gatvėse groja dešimtims žmonių – kai kurie iš jų dainuoja kartu, taip reikšdami kitokią nuomonę, o tai yra retas reiškinys Rusijoje.

Nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį V. Putinas pasiuntė karius į Ukrainą, Rusija sustiprino jau kelis dešimtmečius vykdomą susidorojimą su žmogaus teisėmis ir žodžio laisve.

Ketvirtadienį Sankt Peterburgo teismas skyrė 18-metei vokalistei Dianai Loginovai, būgnininkui Vladislavui Leontjevui ir gitaristui Aleksandrui Orlovui trumpalaikes 12–13 dienų laisvės atėmimo bausmes „už viešosios tvarkos sutrikdymą“, suorganizavus „masinį mažiausiai 70 žmonių susibūrimą“.

„Šio renginio metu atsirado neigiami padariniai, konkrečiai buvo sutrikdytas pėsčiųjų eismas“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo teismas.

Teisiami tūkstančiai žmonių

Pasak Rusijos žiniasklaidos, dainininkės D. Loginovos atžvilgiu taip pat atliekamas tyrimas dėl tariamo „kariuomenės diskreditavimo“ – pagal šį kaltinimą gresia griežtesnė bausmė, o Maskva nuolat juo naudojasi, kad nutildytų kitokią nuomonę reiškiančius asmenis.

Pagal tokius kaltinimus buvo teisiami tūkstančiai žmonių, o keli šimtai buvo pasiųsti į kalėjimą. Beveik visi Rusijos opozicijos veikėjai šiuo metu yra kalėjime arba egzilyje, o vieša valdžios institucijų ar karo kritika šioje šalyje skamba retai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

