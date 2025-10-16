Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Kalbuosi su Putinu“: Trumpas pažadėjo netrukus atskleisti detales

2025-10-16 18:38 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-16 18:38

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pradėjo pokalbį telefonu su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu.

„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pradėjo pokalbį telefonu su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu.

Savo platformoje „Truth Social“ JAV prezidentas paskelbė įrašą: „Pokalbis tęsiasi, jis ilgas, ir aš, kaip ir prezidentas Putinas, pranešiu jo turinį, kai jis bus baigtas.“

V. Putino ir D. Trumpo pokalbis įvyko dieną prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą Vašingtone, kur jis, kaip tikimasi, ragins perduoti Kyjivui tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“.

„Šiuo metu kalbuosi su prezidentu Putinu. Pokalbis yra ilgas ir vis dar tęsiasi. Jo pabaigoje tiek aš, tiek prezidentas Putinas pateiksime informaciją apie jo turinį. Dėkoju už dėmesį šiam klausimui“, – rašė D. Trumpas.

Camel
Camel
2025-10-16 18:54
Tai juk gerb. Putinas yra vasalas gerb. Trumpo....ka cia ir bepridursi....LOL
Atsakyti
Alexx
Alexx
2025-10-16 19:05
Vel du seni pirdziai papezes apie nieka ir karas toliau tesis...
Atsakyti
