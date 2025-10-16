„Kalbuosi su Putinu“: Trumpas pažadėjo netrukus atskleisti detales

Savo platformoje „Truth Social“ JAV prezidentas paskelbė įrašą: „Pokalbis tęsiasi, jis ilgas, ir aš, kaip ir prezidentas Putinas, pranešiu jo turinį, kai jis bus baigtas.“
V. Putino ir D. Trumpo pokalbis įvyko dieną prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą Vašingtone, kur jis, kaip tikimasi, ragins perduoti Kyjivui tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“.
„Šiuo metu kalbuosi su prezidentu Putinu. Pokalbis yra ilgas ir vis dar tęsiasi. Jo pabaigoje tiek aš, tiek prezidentas Putinas pateiksime informaciją apie jo turinį. Dėkoju už dėmesį šiam klausimui“, – rašė D. Trumpas.
