  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Galbūt nuvertiname Trumpą“: ekspertas sako, kad JAV prezidentas daro netikėtus dalykus

2025-10-16 18:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 18:10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusivylęs pažangos stoka siekiant užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą ir dabar prasideda naujas šio konflikto etapas, kai jis veikiausiai didins spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, mano britų ekspertas.

Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas (nuotr. SCANPIX)
27

1

„Manau, kad žengiame į naują šio karo etapą. Sužinojome, kad Amerikos prezidentas yra nusivylęs dėl pažangos stokos, nes manė, kad bus daug lengviau ir greičiau“, – sakė geopolitikos ekspertas iš „Chatham House“ Johnas Loughas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, D. Trumpas įsitikinęs, kad gali išspręsti konfliktus. Jo laimėjimo Izraelyje nereikėtų nuvertinti, nes tai labai rimtas rezultatas, suteiksiantis JAV prezidentui pasitikėjimo, kad jis gali pasiekti ką nors panašaus ir šiame kare – jį užbaigti.

„Galbūt nuvertiname Trumpą“

Praėjusią savaitę J. Loughas lankėsi Vašingtone ir įsitikino, kad D. Trumpo administracija iš tiesų ieško būdų, kaip padidinti spaudimą Rusijai.

„Galbūt nuvertiname Trumpą“, – sakė jis ir priminė, kad amerikiečiai teikia Ukrainai tikslinę pagalbą atakoms prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, naftos perdirbimo gamyklas ir importą. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Britų analitikas mano, kad kalbos apie raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai yra sąmoningas D. Trumpo triukas, siekiant atkreipti rusų dėmesį, atrodyti nenuspėjamam ir pažiūrėti, kokį tai turės poveikį. Juk susitikimas su V. Putinu Ankoridže nepasiteisino: Amerikos lyderis darė viską, kad jam įsiteiktų, nutiesė raudonąjį kilimą ir ištraukė iš tarptautinės izoliacijos, bet rezultatas buvo nulinis.

„Pavasarį, kai atėjo į valdžią, jis suteikė Putinui auksinę progą užbaigti karą gana palankiomis sąlygomis, bet jos akivaizdžiai nebuvo laikomos pakankamai geromis ar patikimomis“, – sakė J. Loughas.

Trumpas daro netikėtus dalykus

Paklaustas, ar raketų „Tomahawk“ suteikimas yra tik kalbos, skirtos pagrasinti Kremliui, jis atsakė, kad „viskas įmanoma“, tačiau pridūrė, kad nenuvertintų D. Trumpo, nes „jis daro netikėtus dalykus. Jis subombardavo Iraną“.

Ekspertas neatmetė galimybės, kad bus didinamas spaudimas Ukrainai ir jos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Jo teigimu, iki šiol Ukrainai darytas spaudimas nebuvo pakankamas karui užbaigti. 

Penktadienį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis Vašingtone turėtų susitikti su D. Trumpu.

