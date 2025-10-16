Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Donaldas Trumpas gali nuspręsti, kuriuose JAV miestuose vyks FIFA pasaulio futbolo čempionato rungtynės

2025-10-16 17:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 17:18

FIFA oficialiai pripažino, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas turi teisę spręsti, kurie šalies miestai bus naudojami FIFA pasaulio futbolo čempionato rungtynėms.

Donaldas Trumpas | Scanpix nuotr.

FIFA oficialiai pripažino, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas turi teisę spręsti, kurie šalies miestai bus naudojami FIFA pasaulio futbolo čempionato rungtynėms.

REKLAMA
0

Tokį pareiškimą FIFA paskelbė po to, kai D. Trumpas viešai pagrasino atimti mačus iš Bostono, jei, jo nuomone, mieste bus nesaugu. Jis anksčiau kritikavo ir kitas demokratų valdomas JAV valstijas – taip pat minėdamas ir Los Andželą bei San Franciską.

TAIP PAT SKAITYKITE:

FIFA prezidentas Gianni Infantino palaiko glaudžius ryšius su D. Trumpu ir pats neseniai dalyvavo Artimųjų Rytų taikos konferencijoje prezidento kvietimu. Po šių pareiškimų FIFA „Sky News“ jis informaciją patvirtino.

REKLAMA
REKLAMA

„Saugumas ir viešoji tvarka visuose FIFA renginiuose yra svarbiausia. Jos užtikrinimas – ne FIFA, o vyriausybės atsakomybė. Tik ji sprendžia, kas geriausia viešajam interesui.“

REKLAMA

Konkretaus plano keisti vieną iš 16 JAV, Kanados ir Meksikos miestų-kandidatų nėra, tačiau D. Trumpas savo konferencijoje pridūrė, kad viskas jo rankose.

„Jei kas nors dirba blogai, ir man atrodys, kad nesaugu, paskambinsiu Gianni – FIFA vadovui, jis pasakys „perkeliame į kitą miestą“, ir viskas bus padaryta. Jam nepatiks, bet padarys labai lengvai. Tai tinkamas metas tokiems sprendimams.“

FIFA viceprezidentas Viktoras Montagliani kiek anksčiau buvo teigęs, kad visus sprendimus dėl čempionato priima pati FIFA, tačiau dabartinis orgnaziacijos pasisakymas rodo, kad galutinį žodį dėl saugumo turės JAV vyriausybė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų