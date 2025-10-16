Donaldas Trumpas gali nuspręsti, kuriuose JAV miestuose vyks FIFA pasaulio futbolo čempionato rungtynės

Tokį pareiškimą FIFA paskelbė po to, kai D. Trumpas viešai pagrasino atimti mačus iš Bostono, jei, jo nuomone, mieste bus nesaugu. Jis anksčiau kritikavo ir kitas demokratų valdomas JAV valstijas – taip pat minėdamas ir Los Andželą bei San Franciską.
FIFA prezidentas Gianni Infantino palaiko glaudžius ryšius su D. Trumpu ir pats neseniai dalyvavo Artimųjų Rytų taikos konferencijoje prezidento kvietimu. Po šių pareiškimų FIFA „Sky News“ jis informaciją patvirtino.
„Saugumas ir viešoji tvarka visuose FIFA renginiuose yra svarbiausia. Jos užtikrinimas – ne FIFA, o vyriausybės atsakomybė. Tik ji sprendžia, kas geriausia viešajam interesui.“
Konkretaus plano keisti vieną iš 16 JAV, Kanados ir Meksikos miestų-kandidatų nėra, tačiau D. Trumpas savo konferencijoje pridūrė, kad viskas jo rankose.
„Jei kas nors dirba blogai, ir man atrodys, kad nesaugu, paskambinsiu Gianni – FIFA vadovui, jis pasakys „perkeliame į kitą miestą“, ir viskas bus padaryta. Jam nepatiks, bet padarys labai lengvai. Tai tinkamas metas tokiems sprendimams.“
FIFA viceprezidentas Viktoras Montagliani kiek anksčiau buvo teigęs, kad visus sprendimus dėl čempionato priima pati FIFA, tačiau dabartinis orgnaziacijos pasisakymas rodo, kad galutinį žodį dėl saugumo turės JAV vyriausybė.
