Čepas reziumavo U19 rinktinės testus su Estija: „Smagu, kad subūrėme kolektyvą su komandine dvasia“

Pirmąją dvikovą estai laimėjo 2:1, antrame susitikime lietuviai revanšavosi 1:0.
Priminsime, kad ši stovykla dar vienas pasirengimo etapas ruošiantis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio mėnesį bus žaidžiamas tame pačiame Raudondvario stadione. Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė čia susitiks su Anglijos, Škotijos bei Latvijos bendraamžiais.
Po dviejų testų juos reziumavo Lietuvos rinktinės treneris M. Čepas, išskyręs svarbiausius susitikimų akcentus.
„Pradėsiu nuo to, kad jausmas apima dvejopas. Pirmas dalykas, gaila, kad dėl vienų ar kitų aplinkybių nepavyko surinkti pilnos sudėties ir kai kurie žaidėjai negalėjo atvykti į šią stovyklą. Kitas dalykas, pavyko išbandyti kitus žaidėjus, kuriuos sekėme ir apie kuriuos galvojome, kad jie būtų pastiprinimas šiai rinktinei ir kad tie vaikinai duos sveiką konkurenciją mūsų rinktinėje.
Rungtynės panašios buvo atkaklumu, susitiko dvi kaimynės, o tokiais atvejais gaunasi tokie Baltijos derbiai, kur nė viena komanda nenori nusileisti, būna daug aistrų, daug kovos ir noro. Dvejos rungtynės tuo ir buvo panašios.
Smagu, kad mes antrose rungtynėse nepraleidome įvarčio, dėl to ypatingai džiaugiuosi. Labai patiko vaikinų darbo etika, aistra, kovingumas, viskas buvo gerai, bet kalbant apie turinį, tai jis tikrai netenkino ir kaip trenerių štabas iš žaidėjų norėtume geresnio ir kokybiškesnio turinio, atsižvelgiant į tai, kokios komandos mūsų laukia atrankoje“, – kalbėjo M. Čepas.
Abiejuose susitikimuose treneris leido skirtingus startinius vienuoliktukus ir tai padėjo štabui įvertinti turimus žaidėjus.
„Norėjosi kiek įmanoma daugiau žaidėjų išbandyti, duoti jiems minučių ir įvertinti, kaip tie patys žaidėjai orientuojasi, prisitaiko įvairiose situacijose, kokios mūsų gali laukti per atranką“, – teigė strategas.
Šiame lange rinktinei padėjo ir du futbolininkai, atvykę iš Pietų Amerikos ir turintys lietuviškas šaknis – Felipe Barrenechea Acuna ir David Da Silva Mendonca.
„Turime skautą, kuris darbuojasi ir gavome žinių apie šiuos žaidėjus. Pamanėme, kad būtų labai gerai pasikviesti į stovyklą ir pamatyti, kaip jiems pavyksta integruotis į mūsų kolektyvą.
Davėme abiems žaidėjams minučių, toliau svarstysime. Buvo ir gerų dalykų, buvo ir kiek prastesnių, bet žinant tai, kiek turėjome treniruočių ar rungtynių, sunku dar vertinti, viskam reikia laiko“, – apie išbandytus futbolininkus atsiliepė treneris.
Lapkričio 12, 15 ir 18 dienomis Raudondvaryje lietuviai jau varžysis atrankoje ir sieks patekti į kitą jos etapą. Treneris teigė, kad per jo darbą rinktinėje pavyko suburti konkurencingą kolektyvą ir paragino sirgalius palaikyti mūsų rinktinę.
„Labai džiaugiuosi, kad per šį laiką pavyko suburti sveiką kolektyvą, kuriame jaučiama tokia komandinė dvasia, kur kiekvienas atvykęs, nesvarbu, ar senbuvis, ar ką tik prisijungęs, jaustųsi gerai, nesijaustų diskomforto zonoje ir smagu, kad su kiekviena stovykla ta komandinė dvasia yra vis labiau juntama.
Žinau tai, kad mums bus be galo sunku, bet galiu pasakyti vieną dalyką, kad priešininkams bus ne ką lengviau žaidžiant prieš mus. Stengsimės maksimaliai gerai pasirengti atrankai, kiekvienoms rungtynėms parinkti tai dienai geriausius žaidėjus ir kurie, mūsų manymu, geriausiai sužais tose rungtynėse.
Eisime kautis, kiekvienam iš jų tai bus didelė garbė atstovauti savo šaliai ir jie puikiai tą supranta, kad tokios rungtynės gali pakeisti jų karjeras.
Neturime dėl ko nerimauti, žinome, kokios yra varžovų rinktinės ir su nekantrumu laukiame šio iššūkio ir būsime tikrai pilnai jam pasiruošę. Norime ir sirgalius pakviesti atvykti palaikyti mūsų rinktinę, nes jų užnugaris vaikinams tokiose rungtynėse yra tikrai labai svarbus“, – ragino M. Čepas.
