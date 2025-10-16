Mikulskytė ir Karamoko iškovojo pergalę dramatiškame ketvirtfinalyje Ispanijoje

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis, o vėliau turkė su kroatė pradėjo spurtą 5:0, kuris tęsėsi iki pat seto pabaigos. J. Mikulskytė su N. Karamoko turėjo daug progų pristabdyti varžoves, tačiau nerealizavo 4 „break pointų“.
Antrajame sete lietuvė su porininke pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, iššvaistė dar 2 „break pointus“ ir atsiliko 0:4. Visgi, šį kartą J. Mikulskytė su N. Karamoko sugebėjo atsitiesti. Jos pačios laimėjo 2 varžovių padavimų serijas, o aštuntajame geime neutralizavo tris „break pointus“ (4:4). Dešimtajame geime varžovės buvo per tašką nuo pergalės, tačiau J. Mikulskytė ir N. Karamoko spaudimą atlaikė. Pratęsime lietuvė su porininke neklydo savo padavimų metu, laimėjo 2 varžovių įžaistus kamuoliukus, atitrūko 6:1 ir netrukus laimėjo setą.
Mačo pratęsime J. Mikulskytė su N. Karamoko sugebėjo panaikinti net 5 taškų deficitą (0:5, 4:7, 6:8, 8:8). Pirmo „match pointo“ varžovių padavimų metu lietuvė su šveicare nerealizavo, o antrą tokią progą gavo jau savo padavimų metu ir nesuklydo.
J. Mikulskytė su N. Karamoko pelnė 1323 JAV dolerius bei po 39 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Vienetų starte 29-erių J. Mikulskytė (WTA-212) per 1 valandą 25 minutes 2:6, 3:6 pralaimėjo čekei Gabrielai Knutson (WTA-196). J. Mikulskytė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
