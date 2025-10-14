Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Emma Raducanu Kinijoje pralaimėjo gerokai žemiau reitinguotai varžovei

2025-10-14 21:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 21:38

Kinijoje vykstančiame WTA 500 serijos „2025 Aux – Ningbo Open“ moterų teniso turnyre britė Emma Raducanu (WTA-29). Ji per beveik pustrečios valandos 6:3, 4:6, 1:6 krito prieš kinę Lin Zhu (WTA-219). E. Raducanu tai buvo jau trečia nesėkmė paeiliui.

Emma Raducanu | Scanpix nuotr.

0

L. Zhu šiame mače susikūrė net 22 „break pointus“, iš kurių realizavo 8 (E. Raducanu – 6 iš 8). Britė po antrųjų savo padavimų pelnė tik 38 proc. galimų taškų, o kinė – 53 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panašu, kad E. Raducanu geriau pasirodyti vėl trukdė nugaros skausmai. Britė du kartus prašė medicininių pertraukėlių, bet tai jos žaidimo nepagerino.

2023 m. Vimbldono čempionė Marketa Vondroušova (WTA-36) čekiškame derbyje 4:6, 3:6 krito prieš Karoliną Muchovą (WTA-20). M. Vondroušova šiame mače taip nė karto ir nebuvo perėmusi iniciatyvos.

Ukrainietė Dajana Jastremska (WTA-30) 6:3, 7:6 (7:3) pratęsė itin prastą kanadietės Victorios Mboko (WTA-24) atkarpą. 19-metė V. Mboko rugpjūtį tapo WTA 1000 turnyro Monrealyje (Kanada) nugalėtoja, bet po to momento pralaimėjo visus 4 mačus ir visus 8 setus.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

