  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Pasaulio čempionato atrankoje Velso ir Belgijos rungtynes nutraukė aikštėje pasirodžiusi žiurkė

2025-10-14 21:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 21:28

Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse tarp Velso ir Belgijos Kardifo stadione kilo netikėtas incidentas – žaidimas buvo trumpam sustabdytas dėl ant vejos pasirodžiusio žiurkės.

Rungtynių akimirka | „X“ nuotr.

0

Šis neeilinis epizodas įvyko 66-ąją minutę, kai rungtynės buvo pačiame įkarštyje: Velsas dar mėgino ieškoti progų grįžti į kovą dėl tiesioginio kelialapio, o Belgija jau buvo įgijusi persvarą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas prasidėjo po pertraukos, kai dėl galvos traumos prireikė gydytojų pagalbos Belgijos žaidėjui, tačiau dėmesį netikėtai sukaustė per žolę bėgantis didžiulis graužikas. Belgijos vartininkas T. Courtois bandė jį pagauti, bet nesėkmingai – žiurkė išsisuko nuo futbolininkų ir galiausiai ją iš aikštės palydėjo Velso atsarginis žaidėjas Brennanas Johnsonas, sukeldamas didžiulę žiūrovų ovaciją.

Pasak Velso rinktinės vadovo Wayne'o Nasho, tai nustebino net ir viską mačiusius šio sporto gerbėjus.

„Per 36 darbo metus stadione dar nesu matęs nieko panašaus. Turėjome šunį aikštėje, bet žiurkė – naujiena.“

Gyvūno pasirodymas privertė visiškai nutraukti žaidimą apie penkias minutes, tačiau galiausiai incidentas baigėsi linksmai ir be pasekmių – žiurkė pranyko už VAR monitoriaus, o mačas buvo pratęstas.

Nors tokie nutikimai futbolo istorijoje reti, jie primena, kad net pačios svarbiausios varžybos sporte niekada nebūna visiškai apsaugotos nuo gamtos staigmenų. Velsas galiausiai nusileido Belgijai 2:4, bet didžiausia rungtynių žvaigžde tapo žiurkė.

