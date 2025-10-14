Metu gali prisijungti prie „AS Monaco“: derybos artėja prie pabaigos

Vasarą jis derėjosi su Stambulo „Fenerbahče“, išlaikyti Ch.Metu norėjo ir Barselonos „Barcelona“.
Po Achilo sausgyslės traumos sveikstantis Ch.Metu pernai debiutavo Eurolygoje su „Barcelona“ marškinėliais.
28-erių puolėjas traumą patyrė kovo pabaigoje, tad praleis dalį šio sezono.
208 cm ūgio Nigerijos rinktinės žaidėjas Eurolygoje per 20 minučių fiksavo 11 taškų, 4,8 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvaus perdavimo ir 11,8 naudingumo balo statistiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!