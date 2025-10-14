Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Metu gali prisijungti prie „AS Monaco“: derybos artėja prie pabaigos

2025-10-14 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 21:07

Rinkoje dar yra likę žaidėjų, kurie turėtų rasti darbą Eurolygoje, tarp jų – Chimezie Metu. Sport24.gr skelbia, kad aukštaūgis yra arti susitarimo su Monako „AS Monaco“ klubu.

Ch.Metu turėtų grįžti į Eurolygą

0

Vasarą jis derėjosi su Stambulo „Fenerbahče“, išlaikyti Ch.Metu norėjo ir Barselonos „Barcelona“.

Po Achilo sausgyslės traumos sveikstantis Ch.Metu pernai debiutavo Eurolygoje su „Barcelona“ marškinėliais.

28-erių puolėjas traumą patyrė kovo pabaigoje, tad praleis dalį šio sezono.

208 cm ūgio Nigerijos rinktinės žaidėjas Eurolygoje per 20 minučių fiksavo 11 taškų, 4,8 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvaus perdavimo ir 11,8 naudingumo balo statistiką.

