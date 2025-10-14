Futsal A lygos 4 turas: dviženklė gargždiškių pergalė Kėdainiuose

Pirmąjį pralaimėjimą šiame sezone patyrė „Akmenės kraštas“, „Vikingai“ nelaimėjo antrų rungtynių paeiliui, o „Radviliškis“ iškovojo antrą sezono pergalę.
FSK „Radviliškis“ – Mažeikių VIP 4:3
Radviliškiečiai apie tokią sezono pradžią galėjo tik pasvajoti. Komanda sužaidė ketverias rungtynes, tačiau jau yra iškovotos dvi pergalės prieš komandas, kurių startinės pozicijos atrodė geresnės.
VIP žymiai geriau pradėjo rungtynes ir nieko keisto, kad būtent ši komanda pirmoji pelnė įvartį. Iki tol kelis kartus itin sudėtingose situacijose savo komandą gelbėjęs Aurimas Adamonis prieš Igorį Kozlovą kėlinio viduryje buvo bejėgis.
Tas įvartis radviliškiečius tarsi pažadino. Jie perėmė iniciatyvą ir likus trims minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos po Domanto Nebilevičiaus smūgio rezultatą išlygino. VIP komandai vėl teko ieškoti I. Kozlovo, kuris individualiais veiksmais atstatė savo atstovaujamos komandos pranašumą.
Antrasis kėlinys priklausė šeimininkams. Vienas prieš varžovų vartininką atsidūręs Titas Boriavičius rezultatą išlygino, o Arvaldas Augustinas pirmąsyk į priekį išvedė „Radviliškį“. Tuo VIP bėdos nesibaigė, mat vartininko Davido Andersono šiurkšti klaida padovanojo įvartį Agniui Juozapaičiui ir likus žaisti kiek daugiau nei dešimt minučių, „Radviliškio“ pranašumas išaugo iki 4:2.
VIP dar bandė grįžti į rungtynes, žaidžiant penkiese buvo sukurta ir išnaudota Aivaro Bagočiaus galimybė, tačiau daugiau nuveikti VIP tą šeštadienio popietę nepajėgė.
**********
Jonavos „Vikingai“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 1:1
Prieš sezoną vykusiame LFF futsal supertaurės pusfinalyje Vilkaviškio komandą nugalėję „Vikingai“ pakartoti šios sėkmės nesugebėjo. Tai reiškia, kad „Vikingai“ nelaimėjo antrąkart paeiliui, o atsigaunantis „Bruklinas“ pradėjo demonstruoti raumenis.
Svečiai kur kas aktyviau pradėjo rungtynes, o Levi Alvesas pirmąjį rungtynių įvartį pelnė sužaidus vos dvi minutes. „Bruklino“ futbolininkai nestabdė ir toliau, tačiau pasižymėti dar kartą jiems nepavyko.
Užtat pavyko tai padaryti „Vikingams“. Po įžaistos atakos, Paulius Osauskas smaigalyje pamatė laisvą paliktą Artūrą Juchno, kuris nestipriu smūgiu pelnė pirmąjį šeimininkų įvartį. Iki pertraukos likus žaisti aštuonias minutes, rezultatas buvo 1:1.
Per likusį laiką abi komandos sukūrė begalę progų, tačiau nei vienai, nei kitai papildyti savo įvarčių kraičio nepavyko.
**********
„Kauno Žalgiris“ – „Akmenės kraštas“ 5:1
Prieš sezoną vykusiame to paties LFF futsal supertaurės pusfinalio mače tik po baudinių serijos „Akmenės kraštą“ nugalėjęs „Kauno Žalgiris“ šįkart tą padarė žymiai lengviau. Pamatus šiai pergalei čempionai padėjo per pirmąjį kėlinį.
Kauniečių spurtą pradėjo patys „Akmenės krašto“ futbolininkai, kai po namų darbo standartinės situacijos metu jie įsimušė įvartį į savus vartus. Netrukus puikiu smūgiu į viršutinį vartų kampą Joao Vitoras skirtumą padvigubino, o besibaigiant kėliniui Lukas Sendžikas pelnė trečiąjį komandos įvartį.
Naujosios Akmenės komanda per pirmąjį kėlinį turėjo vieną gerą galimybę, tačiau į Levy Neto bandymą realizuoti dešimties metrų baudinį puikiai reagavo „Kauno Žalgirio“ vartininkas Jordanas, sugebėjęs atremti smūgį.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, gražiu įvarčiu Brayanas Rivera priartino savo komandą prie varžovų. „Akmenės kraštas“ bandė užsivesti, tačiau aikštės šeimininkai to padaryti neleido. Vos po minutės nuostabi komandinė ataka virto ketvirtuoju „Kauno Žalgirio“ įvarčiu, o besibaigiant rungtynėms, atsidūręs vienas prieš vieną, paskutinį tašką padėjo Filipe Da Silva.
**********
„Kėdainiai United“ – „Gargždų Pramogos“ 0:13
Rungtynės, kurių Kėdainių komanda prisiminti nenorės, o Gargždų komandai jos leido pakilti į turnyro lentelės viršūnę. Tai buvo pirmosios šio sezono rungtynės, kuriose užfiksuotas dviženklis skirtumas ir pirmos rungtynės, kuriose vienas žaidėjas pasižymi bent penkiais pelnytais įvarčiais.
„Kėdainiai United“ sugebėjo atsilaikyti aštuonias minutes, o tuomet prasidėjo svečių dominavimas. Prie virpsto perdavimo sulaukęs Merūnas Stalmokas atidarė rungtynes, o dar po penkių minučių Paulius Lotužys skirtumą padvigubino.
Iki pertraukos trečiuoju įvarčiu dar pasižymėjo ir Deividas Reimaris, o antrojo kėlinio pirmoje pusėje per devynias minutes skirtumas išaugo iki 10:0. Jose Oliveira prie pergalės pridėjo penkis įvarčius, Deividas Lukošius – tris, dar penki žaidėjai pasižymėjo po kartą.
