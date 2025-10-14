Japonija prieš Brazilus padarė tai, ko jokia kita rinktinė nebuvo sugebėjusi padaryti

Japonijos rinktinė namuose priėmė brazilus. Nors varžovai turėjo solidų pranašumą, vietos futbolininkai galiausiai laimėjo 3:2.
Pirmajame kėlinyje brazilai susikūrė dviejų įvarčių persvarą. Paulo Henrique ir Gabrielis Martinelli leido Carlo Ancelotti auklėtiniams turėti saugesnį pranašumą.
Visgi, to brazilams neužteko. Takumi Minamino, Keito Nakamura ir Ayase Ueda trimis įvarčiais šokiravo Brazilijos rinktinę ir šventė pergalę.
Japonijos atstovai taip užfiksavo iki šiol nematytą rezultatą. Jie tapo pirmąja rinktine, kuri brazilus nugalėjo tuomet, kai po pirmojo kėlinio atsiliko dviejų įvarčių pranašumu.
Priminsime, kad anksčiau Brazilijos futbolininkai Azijos ture 5:0 sutriuškino Pietų Korėją.
