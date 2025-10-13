Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Beprotiškas scenarijus: kaip San Marino pralaimėjimas kvalifikacijoje suteiktų jiems šansą papulti į Pasaulio taurę?

2025-10-13 17:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 17:50

Europos valstybė, pralaimėjusi visas pasaulio čempionato atrankos rungtynes, gali turėti didesnę tikimybę patekti į turnyrą, jei pralaimės dar kartą.

FIFA Pasaulio taurė | Organizatorių nuotr.

Europos valstybė, pralaimėjusi visas pasaulio čempionato atrankos rungtynes, gali turėti didesnę tikimybę patekti į turnyrą, jei pralaimės dar kartą.

REKLAMA
0

Mažiausia UEFA šalis San Marinas yra plačiai žinoma kaip viena silpniausių komandų tarptautinio futbolo istorijoje. Iki praėjusių metų rugsėjo ji nebuvo laimėjusi nė vienų oficialių rungtynių, kai UEFA Tautų lygoje įveikė Lichtenšteiną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši pergalė atėjo praėjus net 34 metams po jų pirmųjų oficialių rungtynių, o visos trys San Marino pergalės pasiektos prieš tą pačią komandą – Lichtenšteiną.

REKLAMA
REKLAMA

Pasaulio čempionato atrankos H grupėje rungtyniaujantis San Marinas pralaimėjo visas septynerias žaistas rungtynes, praleisdamas 32 įvarčius ir įmušdamas vos vieną.

REKLAMA

FIFA reitinge paskutinę vietą pasaulyje užimanti Roberto Cevoli treniruojama rinktinė šeštadienį 0:4 nusileido Kiprui, tačiau paaiškėjo, kad pralaimėjimas paskutinėse grupės rungtynėse Rumunijai gali atverti neįtikėtiną scenarijų.

Rumunija šiuo metu grupėje yra trečia ir trimis taškais atsilieka nuo Bosnijos ir Hercegovinos.

Lapkričio 15 d. šios dvi komandos susitiks tarpusavyje, o po kelių dienų Bosnija žais su grupės lydere Austrija, kai San Marinas stos prieš Rumuniją.

REKLAMA
REKLAMA

Jei Rumunija užimtų antrąją vietą H grupėje, ji patektų į pasaulio čempionato atkrintamąsias, kuriose iš viso dalyvaus 16 komandų.

Bet kaip San Marinas gali patekti į pasaulio čempionatą?

Iš viso 12 vietų atkrintamosiose bus skirtos antrąsias vietas grupėse užėmusioms komandoms, o dar keturios vietos – UEFA Tautų lygos grupių nugalėtojams, kurie dar nėra iškovoję kelialapio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Neįtikėtina, bet 2024/2025 m. Tautų lygos sezone San Marinas tapo savo grupės nugalėtoja, kai D diviziono D1 grupėje surinko 7 taškus per 4 rungtynes prieš Gibraltarą ir Lichtenšteiną.

Tai ne tik užtikrino San Marinui paaukštinimą į C divizioną, bet ir suteikė realią, kad ir mažai tikėtiną, galimybę istoriniam debiutui pasaulio čempionate.

REKLAMA

Rumunija taip pat laimėjo savo Tautų lygos grupę – C1 divizione surinko maksimalų taškų skaičių ir iškovojo kelialapį į B divizioną, todėl San Marinui būtų naudingiausia pralaimėti Rumunijai – taip rumunai gautų vieną iš papildomų atkrintamųjų vietų, skiriamų Tautų lygos grupių nugalėtojams.

Tokiu atveju San Marinas žaistų dvejas atkrintamąsias rungtynes prieš aukščiau reitinguotas komandas iš aukštesnių divizionų, o dvi pergalės leistų mažajai šaliai patekti į pasaulio čempionatą.

REKLAMA

Dėl UEFA sistemos San Marinas taip pat galėtų patekti į atkrintamąsias net ir tuo atveju, jei Švedija ar Šiaurės Airija užimtų antrąją vietą savo grupėse – abi šios komandos taip pat buvo Tautų lygos grupių nugalėtojos.

Vis dėlto Bosnijos pergalė prieš Rumuniją lapkričio 15 d. galėtų akimirksniu sudaužyti San Marino svajonę.

Į 2026 m. pasaulio čempionatą pateks 48 komandos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų