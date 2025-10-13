Beprotiškas scenarijus: kaip San Marino pralaimėjimas kvalifikacijoje suteiktų jiems šansą papulti į Pasaulio taurę?

Mažiausia UEFA šalis San Marinas yra plačiai žinoma kaip viena silpniausių komandų tarptautinio futbolo istorijoje. Iki praėjusių metų rugsėjo ji nebuvo laimėjusi nė vienų oficialių rungtynių, kai UEFA Tautų lygoje įveikė Lichtenšteiną.
Ši pergalė atėjo praėjus net 34 metams po jų pirmųjų oficialių rungtynių, o visos trys San Marino pergalės pasiektos prieš tą pačią komandą – Lichtenšteiną.
Pasaulio čempionato atrankos H grupėje rungtyniaujantis San Marinas pralaimėjo visas septynerias žaistas rungtynes, praleisdamas 32 įvarčius ir įmušdamas vos vieną.
FIFA reitinge paskutinę vietą pasaulyje užimanti Roberto Cevoli treniruojama rinktinė šeštadienį 0:4 nusileido Kiprui, tačiau paaiškėjo, kad pralaimėjimas paskutinėse grupės rungtynėse Rumunijai gali atverti neįtikėtiną scenarijų.
Rumunija šiuo metu grupėje yra trečia ir trimis taškais atsilieka nuo Bosnijos ir Hercegovinos.
Lapkričio 15 d. šios dvi komandos susitiks tarpusavyje, o po kelių dienų Bosnija žais su grupės lydere Austrija, kai San Marinas stos prieš Rumuniją.
Jei Rumunija užimtų antrąją vietą H grupėje, ji patektų į pasaulio čempionato atkrintamąsias, kuriose iš viso dalyvaus 16 komandų.
Bet kaip San Marinas gali patekti į pasaulio čempionatą?
Iš viso 12 vietų atkrintamosiose bus skirtos antrąsias vietas grupėse užėmusioms komandoms, o dar keturios vietos – UEFA Tautų lygos grupių nugalėtojams, kurie dar nėra iškovoję kelialapio.
Neįtikėtina, bet 2024/2025 m. Tautų lygos sezone San Marinas tapo savo grupės nugalėtoja, kai D diviziono D1 grupėje surinko 7 taškus per 4 rungtynes prieš Gibraltarą ir Lichtenšteiną.
Tai ne tik užtikrino San Marinui paaukštinimą į C divizioną, bet ir suteikė realią, kad ir mažai tikėtiną, galimybę istoriniam debiutui pasaulio čempionate.
Rumunija taip pat laimėjo savo Tautų lygos grupę – C1 divizione surinko maksimalų taškų skaičių ir iškovojo kelialapį į B divizioną, todėl San Marinui būtų naudingiausia pralaimėti Rumunijai – taip rumunai gautų vieną iš papildomų atkrintamųjų vietų, skiriamų Tautų lygos grupių nugalėtojams.
Tokiu atveju San Marinas žaistų dvejas atkrintamąsias rungtynes prieš aukščiau reitinguotas komandas iš aukštesnių divizionų, o dvi pergalės leistų mažajai šaliai patekti į pasaulio čempionatą.
Dėl UEFA sistemos San Marinas taip pat galėtų patekti į atkrintamąsias net ir tuo atveju, jei Švedija ar Šiaurės Airija užimtų antrąją vietą savo grupėse – abi šios komandos taip pat buvo Tautų lygos grupių nugalėtojos.
Vis dėlto Bosnijos pergalė prieš Rumuniją lapkričio 15 d. galėtų akimirksniu sudaužyti San Marino svajonę.
Į 2026 m. pasaulio čempionatą pateks 48 komandos.
