L. Messi grįžo į Argentinos rinktinę po įspūdingos pergalės su Majamio „Inter“

2025-10-13 13:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 13:11

Lionelis Messi vėlprisijungė prie Argentinos rinktinės po to, kai buvo išleistas padėti Majamio „Inter“ komandai savaitgalį vykusiose MLS rungtynėse su „Atalanta“.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

L. Messi gavo leidimą žaisti priešpaskutinėse MLS reguliariojo sezono rungtynėse, komandai kovojant dėl aukštesnės vietos Rytų konferencijos lentelėje, kad užsitikrintų namų aikštės pranašumą atkrintamosiose kovose.

Majamio „Inter“ iškovojo triuškinamą pergalę rezultatu 4:0. Į priekį savo komandą šiose rungtynėse vedė L. Messi. Argentinietis pats pelnė du įvarčius ir dar atliko rezultatyvų perdavimą Jordi Alba tiksliam smūgiui. Kitą įvartį pelnė Luisas Suarezas.

Argentina artimiausias draugiškas rungtynes žais naktį iš antradienio į trečiadienį, kai susitiks su Puerto Riko futbolininkais.

