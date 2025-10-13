Kalendorius
Drechselas apie skausmus ir ateitį Lietuvoje: ar trauma nutrauks sutartį su „Lietkabeliu“?

2025-10-13 13:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 13:04

Panevėžio „Lietkabelio“ legionierius Trey‘us Drechselas atvirai pasisakė apie savo situaciją.

T.Drechselas gali palikti Panevėžį (Klubo nuotr.)

0

29 metų 196 cm ūgio gynėjas savo asmeniniame video bloge atskleidė situaciją dėl traumos – kelio skausmai, kurie gali lemti kontrakto nutraukimą, kadangi toks punktas įtrauktas į žaidėjo sutartį.

„Situacija sudėtinga – kelyje jaučiu didžiulį skausmą. Tai labai panašu į traumą, kurią buvau patyręs „Benfica“ klube. Situacija negerėja, tik prastėja. Mano kontrakte yra sąlygą, kad jeigu trauma pasikartotų, klubas galėtų nutraukti sutartį. Lankausi pas medikus, bandau įvairius dalykus. Norime sumažinti simptomus prieš svarstant apie operacijos variantą. Toks scenarijus reikštų mano kelionės Lietuvoje pabaigą šiame nuostabiame klube. Labai sunku psichologiškai. Mano žmona nėščia ir turime spręsti, kur jai gimdyti. Tikslas yra sužaisti rungtynes ir jeigu simptomai grįš, tada turėsime pokalbį“, – dėstė žaidėjas.

Sezoną T.Drechselas pradėjo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 20 minučių rinkdamas 8,3 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 6,7 naudingumo balo per 20 minučių.

