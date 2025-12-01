Rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės gyvenime – ypatinga diena

„Kristina Sabaliauskaitė šiandien yra viena geriausiai pasaulyje žinomų lietuvių rašytojų. Šis pasakojimas visą laiką bus apie kelionę. Apie Kristinos kelionę iki dviejų tarptautinių bescelerių. Per Varšuvą, Vilnių, Londoną, Pažaislį iki Paryžiaus ir Prancūzijos pilių. Tai pasakojimas apie Kristinai brangias vietas ir žmones. Apie Kristinos pastangas įrodyti pasauliui Lietuvą. Mėginsime suprasti, kokia Kristina yra iš tiesų“, – sako Rytis Zemkauskas, žurnalistas, rašytojas ir televizijos laidų kūrėjas.
Rytis Zemkauskas ir kūrybinė filmo komanda yra pirmieji, kuriuos Kristina įsileido į savo asmenines erdves – filme atsiveria jos kasdienybė, kūrybos procesas ir asmeninis gyvenimas, rašoma pranešime spaudai.
„Pusantrų metų kurtas dokumentinis filmas pristatomas šį vakarą drauge su Kristina kruopščiai atrinktoje vietoje – Radvilų rūmuose. Tikiuosi, bus įspūdinga, prasminga premjera, tokia, kokia buvo visa ši kelionė sekant Kristiną kameromis. Ačiū, filmo herojai už atvertas duris ir visai filmo komandai“, – šio dokumentinio filmo vyriausiasis prodiuseris Gediminas Jaunius.
Apie bestselerių autorę filme atvirai kalba žinomi kultūros pasaulio žmonės ir filmo herojės bendražygiai, artimieji: Dalia Ibelhauptaitė, Dexteris Fletcheris, Tomas Venclova, Anna Jarota, Virginija Vitkienė, Jean Vassort, Saulius Žukas, Anne Berest, Amelie de Bourbon-Parme, Cyriaque Benoist, Maciej Radziwitt taip pat ir Kristinos Sabaliauskaitės dukra Kotryna.
„Nieko nėra geresnio, kaip Kristina krizinėje situacijoje. Situacijose, kuriose aš vadinu 'ne spaudai'. Nes Kristina į krizines situacijas žiūri strategiškai, ji nepasiduoda emocijoms.“ – atvira Dalia Ibelhauptaitė.
Tomas Venclova atskleidžia, kuo Kristina ir jis yra panašūs: „Esame truputį abudu tokie outsaideriai, mudu šiek tiek šalia tos pagrindinės, vėl gi angliškai pasakysiu, mainstreaminės, pagrindinės literatūros šlovės. Gal būt tuo ir įdomūs.“
Filmo struktūra sukurta dviem perspektyvomis: iš K. Sabaliauskaitės vidinio pasaulio ir žvilgsnio iš šalies, todėl žiūrovai galės susidaryti tikslų vaizdą apie jos kūrybą, asmeninį gyvenimą ir santykį su Lietuva.
„Iš mano pusės tai buvo didelė avantiūra, kuriai aš gana neapdairiai pasirašiau. Aš šito filmo metu sužinojau labai daug apie save pačią. Man viešuma ir dalinimasis savo privačia erdve yra labai sunkiai pakeliamas dalykas, – sako dokumentinio filmo herojė, o tiesiai paklausta, ar gailėjosi dar filmuojant, kad sutiko – atsakys: „Milijoną kartų, milijoną!“
Dokumentinio filmo „Kristina Sabaliauskaitė. Mano nuosavas pasaulis“, kuris „Telia Play” platformoje bus rodomas nuo gruodžio 4 dienos, vyriausiasis prodiuseris Gediminas Jaunius, jungtinė kūrybinė komanda: Rytis Zemkauskas, Kristina Sabaliauskaitė, Danielius Buckus, Dominykas Stelmokas, Martynas Lapinskas, Rimantė Gvergždytė, Julius Valančauskas, Ignas Mateika, Ilmena Časnovičė, Vitalija Kibildė, Agneta Tumė, Justina Vėgėlyte ir kiti.
„Kristinos Sabaliauskaitės kūryba jau seniai peržengė Lietuvos ribas, tačiau iki šiol neturėjome galimybės taip arti pamatyti jos pasaulio. Mums, kaip „Telia Play“, svarbu kurti ir pristatyti originalų lietuvišką turinį, kuris kalba apie mūsų kūrėjus, jų kelią ir santykį su Lietuva. Džiaugiuosi, kad žiūrovams galime pristatyti dokumentinį filmą, leidžiantį pažinti Kristiną Sabaliauskaitę ne tik per jos knygas, bet ir per labai asmenišką, jautrią kino kalbą“, – sako „Telia Play“ vadovė Vitalija Kibildė.
