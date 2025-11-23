Jautri Manto Jankavičiaus ir jo sūnaus akimirka Kaune: „Aš be galo bijojau numirti“

Tėvo ir sūnaus duetas scenoje pasidalino žodžiais, skirtais vienas kitam, sukuriant įsimintiną ir emocingą akimirką.
Ypatingas kūrinys
Renginio vedėjai Eglė Daugėlaitė ir Ignas Krupavičius prieš pasirodymą kalbėjo:
„Per gražiausias žiemos šventes patiriame įsimintiniausias akimirkas. Per jas – nori, nenori uždainuoji. Taip įvyks ir šį vakarą.
Scenoje – labai muzikalus tėčio ir sūnaus duetas. Mantas Jankavičius kartu su sūnumi Benu pristato dainos premjerą.“
Duetas ant scenos pristatė naują kūrinį „Norėjau gyventi“.
Žiūrėdami vienas į kitą tėvas ir sūnus jautriai dainavo vienas kitam skirtus žodžius.
Dainoje Mantas tarė šiuos žodžius: „Kaip tu, aš turėjau nenuoramą širdį, aš be galo bijojau numirti, norėjau gyvent.“
Dainoje sūnus Benas atsakydamas dainavo: „Man teko dvejoti ir klysti, kaip ir tau. Suklupti ir atsikelti, kaip ir tau.“
Apie šį kūrinį atlikėjas M. Jankavičius prabilo ir spalio mėnesį įvykusiame naujo albumo, kurio pavadinimas toks pats kaip ir šios dainos, pristatyme.
„Duetas su sūnumi man labai brangus – tai lyg įprasminimas mūsų laiko kartu, tuo pačiu – palydėjimas į gyvenimą, tam tikras estafetės perdavimas.
Šia daina pats prisimenu, koks buvau aštuoniolikos – turėjau nenuoramą širdį, bijojau numirti, norėjau GYVENTI. Tą patį šiandien matau ir jame. Noriu parodyti pasitikėjimą sūnumi, paleisti ir paskatinti gyventi laisvą, autentišką gyvenimą“, – kalbėjo atlikėjas.
Naują kūrinį galite išgirsti čia:
Svarbiausias metų koncertas
Nors vienas svarbus metų darbas – albumo išleidimas įvyko, dainininko šiemet lauka dar viena didelė patirtis – gruodžio 30 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje skambėsiantis įspūdingas gyvo garso koncertas „Muzika žvaigždėse“.
„Nuo šiandien – visos mano mintys ir laikas bus skirti tik šiam vakarui. Turiu labai daug naujų idėjų, kurias noriu išpildyti – tai bus tarsi vizualinis patyriminis koncertas, kuriame istoriją pasakosiu muzika ir vaizdu.
Kalbant apie muziką, pristatysiu savo naujojo albumo kūrinius, tačiau tikrai nepamiršime pašokti pagal „Melagę“, „Paryžių“, „Čiuožki“ ir kitus puikiai visiems žinomus kūrinius. Nežinau, ar gali būti geresnis metų užbaigimas, nei šventinis arenos dydžio vakaras kartu“, – šypsojosi Mantas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!