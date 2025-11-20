 
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Manto Jankavičiaus – netikėta žinia: „Dėkingumo pilna širdimi atsisveikinu“

2025-11-20 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 15:00

Žinomas atlikėjas Mantas Jankavičius pranešė žinią apie pokyčius gyvenime. Atlikėjas palieka dėstytojo darbą Vytauto Didžiojo universitete (VDU).

Mantas Jankavičius (nuotr. Liusjeno Kulbio, Kęstučio Meliausko)
57

Žinomas atlikėjas Mantas Jankavičius pranešė žinią apie pokyčius gyvenime. Atlikėjas palieka dėstytojo darbą Vytauto Didžiojo universitete (VDU).

REKLAMA

0

Dainininkas ir aktorius Mantas Jankavičius, kurio patirtis ir charizma praturtino VDU Muzikos akademijos Populiariosios muzikos atlikimo meno studijas, pranešė apie pasitraukimą iš dėstytojo pareigų.

Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų
(57 nuotr.)
(57 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po prasmingos pedagoginės veiklos etapo, kurio metu jis dalijosi ilgamete patirtimi su jaunaisiais talentais, atlikėjas priėmė sprendimą visą dėmesį skirti savo kūrybinei veiklai ir įsipareigojimams scenoje.

Išreiškė dėkingumą

Savo atsisveikinimo žodžiais M. Jankavičius pasidalijo socialiniuose tinkluose. Įrašu sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais. 

„Vakar buvo mano kaip dėstytojo paskutinė diena Vytauto Didžiojo universitete, kuriame mokiau populiariosios muzikos atlikimo meno.

Renginyje „VDU Jungtys“ vykusiame koncerte kartu su VDU Kameriniu orkestru keletą dainų atliko mano studentai – jauni žmonės, su kuriais pradėjau profesionalią pedagoginę veiklą.

Buvo įdomu stebėti, kaip kiekvienas iš jų keičiasi ir tobulėja. Esu nuoširdžiai dėkingas jiems ir visai VDU bendruomenei už prasmingą patirtį ir pasitikėjimą.

Dėl didelių įsipareigojimų scenai jaučiu, kad negaliu pilna koja būti šių jaunų žmonių vedlys. Todėl dėkingumo pilna širdimi atsisveikinu ir linkiu studentams drąsiai eiti paskui svajones, kurios juos ir atvedė į šias studijas“, – rašė M. Jankavičius.

View this post on Instagram

A post shared by Mantas Jankavičius (@mantas_jankavicius)

Šventinis koncertas

Visgi pokyčiai gyvenime, atlikėjui leidžia susikoncentruoti į karjeros tikslus.

Jau šių metų gruodžio 30-ąją, vos dieną prieš Naujųjų metų atėjimą, M. Jankavičius stebins gerbėjus ir pasirodys Twinsbet arenoje.

Atlikėjas sugrįžta su šilto atgarsio sulaukusiu konceptualiu muzikiniu šou „Muzika žvaigždėse“ ir džiugins vilniečius bei miesto svečius „Twinsbet“ arenoje, kuris pažada tapti neišdildoma emocine patirtimi. Bilietus galite rasti ČIA.

