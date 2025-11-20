Iš Manto Jankavičiaus – netikėta žinia: „Dėkingumo pilna širdimi atsisveikinu“

Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)
Mantas Jankavičius naująjį albumą „Norėjau gyventi“ pristatė būryje artimų draugų ir scenos kolegų (nuotr. Liusjeno Kulbio)