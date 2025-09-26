Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Mantas Jankavičius kreipiasi į gerbėjus: siunčia žinią

2025-09-26 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 15:55

Mantas Jankavičius neslepia į naują dainą sudėjęs emocijas, kurias jam kelia prisiminimai apie susitikimą su savo gyvenimo žmogumi prieš 23 metus.

Mantas Jankavičius (nuotr. Liusjenas Kulbis)

Mantas Jankavičius neslepia į naują dainą sudėjęs emocijas, kurias jam kelia prisiminimai apie susitikimą su savo gyvenimo žmogumi prieš 23 metus.

REKLAMA
0

„Norėjau perteikti tą nostalgišką nuotaiką, kai sutinki žmogų ir supranti, kad jis tavo žmogus. Pirmos dienos praleistos su juo būna kitokios nei likęs gyvenimas. Palieka ryškų, laikui nepavaldų prisiminimą ir su niekuo nepalyginamą jausmą, kai iš laimės tarsi nejauti žemės po kojomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rutinoje ne visada grįžtame į tas pirmas meilės dienas ir prisimename, kiek daug paprastų, bet gražių dalykų tada esame patyrę, o ši daina leidžia šį jausmą susigrąžinti“, – atvirauja muzikantas.

REKLAMA
REKLAMA

Mantas Jankavičius dalijasi naujiena

M. Jankavičius pabrėžia, kad pilnam idėjos įgyvendinimui jam buvo itin svarbi dainos „Pirmos dienos“ vizualinė dalis, tad kartu pristatomas ir šviesus, lengvas, gaivališkas vaizdo klipas, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA

Dainininkas džiaugiasi, kad pavyko rasti žavingą įsimylėjusią porą, kuri vaizdo klipe leidžia nerūpestingas dienas pajūryje:

„Labai džiaugiuosi rezultatu. Nuostabūs žmonės šiame klipe perteikia emociją, kai tau niekas nesvarbu, kai gera būti visaip, džiaugtis gyvenimu, kvėpuoti pilnais plaučiais, kai nesvarbu, kas ką galvoja. Tas jausmas labai nostalgiškas ir net neabejoju, kad daug kas yra išgyvenę šį jausmą, tad gali susitapatinti su šiuo klipu ir pačia daina.“

REKLAMA
REKLAMA

Naujasis vaizdo klipas nufilmuotas Klaipėdoje – mieste, kuris, pasak M. Jankavičiaus, atrodė ypač tinkamas naujajai dainai. „Jūra kuria savitą atmosferą, sukelia tą šelmišką vėją plaukuose, kurio nėra niekur kitur. Tai laisvė, o kas geriau, romantiškiau ir gražiau dviem jauniems žmonėms?“, – šypsosi muzikantas. Klipo vizualinę dalį įgyvendino fotomenininkas Kęstutis Meliauskas, kurio gebėjimas unikaliai, dokumentiniu stiliumi įamžinti emociją atlikėją sužavėjo jau anksčiau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pirmos dienos“ – tik vienas iš kūrinių, kuris nuguls į naują M. Jankavičiaus albumą „Norėjau gyventi“, pažymintį naują kūrybos etapą, kuriame jis realizuoja savo gyvenimišką patirtį bei suvokimus.

Naująjį albumą dainininkas pristatys jau spalio 14 d., o gruodžio 30 d. klausytojus kvies į išskirtinį susitikimą – vienintelį šiemet savo koncertą „Muzika žvaigždėse“ „Twinsbet“ arenoje Vilniuje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Martynas Kavaliauskas (Nuotr. Joana Suslavičiūtė)
Martyno Kavaliausko gerbėjams – džiugi žinia (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų