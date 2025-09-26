Mantas Jankavičius kreipiasi į gerbėjus: siunčia žinią

„Norėjau perteikti tą nostalgišką nuotaiką, kai sutinki žmogų ir supranti, kad jis tavo žmogus. Pirmos dienos praleistos su juo būna kitokios nei likęs gyvenimas. Palieka ryškų, laikui nepavaldų prisiminimą ir su niekuo nepalyginamą jausmą, kai iš laimės tarsi nejauti žemės po kojomis.
Rutinoje ne visada grįžtame į tas pirmas meilės dienas ir prisimename, kiek daug paprastų, bet gražių dalykų tada esame patyrę, o ši daina leidžia šį jausmą susigrąžinti“, – atvirauja muzikantas.
Mantas Jankavičius dalijasi naujiena
M. Jankavičius pabrėžia, kad pilnam idėjos įgyvendinimui jam buvo itin svarbi dainos „Pirmos dienos“ vizualinė dalis, tad kartu pristatomas ir šviesus, lengvas, gaivališkas vaizdo klipas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dainininkas džiaugiasi, kad pavyko rasti žavingą įsimylėjusią porą, kuri vaizdo klipe leidžia nerūpestingas dienas pajūryje:
„Labai džiaugiuosi rezultatu. Nuostabūs žmonės šiame klipe perteikia emociją, kai tau niekas nesvarbu, kai gera būti visaip, džiaugtis gyvenimu, kvėpuoti pilnais plaučiais, kai nesvarbu, kas ką galvoja. Tas jausmas labai nostalgiškas ir net neabejoju, kad daug kas yra išgyvenę šį jausmą, tad gali susitapatinti su šiuo klipu ir pačia daina.“
Naujasis vaizdo klipas nufilmuotas Klaipėdoje – mieste, kuris, pasak M. Jankavičiaus, atrodė ypač tinkamas naujajai dainai. „Jūra kuria savitą atmosferą, sukelia tą šelmišką vėją plaukuose, kurio nėra niekur kitur. Tai laisvė, o kas geriau, romantiškiau ir gražiau dviem jauniems žmonėms?“, – šypsosi muzikantas. Klipo vizualinę dalį įgyvendino fotomenininkas Kęstutis Meliauskas, kurio gebėjimas unikaliai, dokumentiniu stiliumi įamžinti emociją atlikėją sužavėjo jau anksčiau.
„Pirmos dienos“ – tik vienas iš kūrinių, kuris nuguls į naują M. Jankavičiaus albumą „Norėjau gyventi“, pažymintį naują kūrybos etapą, kuriame jis realizuoja savo gyvenimišką patirtį bei suvokimus.
Naująjį albumą dainininkas pristatys jau spalio 14 d., o gruodžio 30 d. klausytojus kvies į išskirtinį susitikimą – vienintelį šiemet savo koncertą „Muzika žvaigždėse“ „Twinsbet“ arenoje Vilniuje.
