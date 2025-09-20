Martyno Kavaliausko gerbėjams – džiugi žinia

Šis kūrybinis bendradarbiavimas – dviejų muzikos pasaulių sintezė, atverianti naują Martyno kūrybos puslapį, o naujausias singlas – didžiausia Martyno muzikos naujiena, žyminti naują etapą jo muzikinėje karjeroje.
„Man ši daina – apie šviesą, kurią randame net tamsiausiose naktyse. Norėjosi sukurti kūrinį, kuris būtų lyg kvėpavimas, lyg gyvybės pulsas scenoje ir už jos ribų,“ – sako Martynas.
Dainą klausytojai pirmą kartą išgirdo Kauno Dainų slėnyje
Daina pirmą kartą gyvai nuskambėjo prieš kelias savaites Kauno Dainų slėnyje vykusiame grandioziniame Martyno koncerte, sutraukusiame daugiau nei 4500 žiūrovų. Būtent iš šio vakaro filmuotos vaizdo medžiagos gimė ir organiškas dainos vaizdo klipas – jis nerežisuotas, be iš anksto suplanuotų kadrų, kupinas tikrų emocijų, energijos ir galingos sceninės atmosferos.
Martyną scenoje lydėjo stipri muzikantų grupė bei beveik 20-ies šokėjų komanda, iš tarptautiniais apdovanojimais garsėjančios šokių studijos „Aušrinė“. Įspūdingi scenos efektai ir preciziška choreografija tą vakarą nepaliko abejingų.
„1000 naktų“ – tai laisvės, drąsos ir emocijų kupinas kūrinys, nebijantis peržengti ribų ir taisyklių. „Jaučiuosi tarsi pradėčiau naują kelionę. Ši daina – mano atviras žingsnis į platesnį garsą, į didesnę sceną,“ – pasakoja Martynas.
Pranešime žiniasklaidai rašoma, kad naujausias singlas - tarsi dinamiška jungtis tarp populiariosios muzikos kūrėjų bei elektroninės scenos vizionieriaus, paliekanti klausytojui ilgai išliekantį įspūdį.
Tame pačiame koncerte pristatytas ir Martyno naujausias albumas pavadinimu „33“, žymintis simbolinę ribą tarp jauno žmogaus sielos ir tam tikros vidinės brandos, kuri atsiskleidžia naujausioje Martyno kūryboje. Albumas išleistas ir vinilinės plokštelės formatu. Jame – per pastaruosius metus sukaupti didžiausi hitai - „Šaltos naktys“, „Karaliai“, “Vėlumoj”, o taip pat - naujos, bet jau klausytojų pamiltos dainos - „Ant debesų“, „Tyloje“, taip pat ir šiandien išleidžiama - “1000 naktų”.
„Albumas ‘33’ man yra tarsi dienoraštis – su visais pakilimais ir nuopuoliais. Jis labai asmeniškas, bet kartu skirtas kiekvienam, kuris jame atras save,“ – atvirauja Martynas.
Galingiausias ir ambicingiausias Martyno Kavaliausko koncertinis turas, žymintis naujos muzikos pristatymą dar tik įsibėgėja – pasirodymai ateinančią žiemą numatyti ir didžiausiose šalies arenose:
• 12.12 – ŠIAULIAI | ŠIAULIŲ ARENA
• 12.20 – KAUNAS | KAUNO SPORTO HALĖ
• 01.09 – KLAIPĖDA | ŠVYTURIO ARENA
• 01.16 – VILNIUS | TWINSBET ARENA
Bilietus platina bilietai.lt
