Visuose Jessicos Shy koncertuose šią vasarą buvęs Oskaras atskleidė 1 jos savybę, kurios neturi kiti

„Muzikos veidai“ – Oskaro vedama paskyra socialiniuose tinkluose, kurioje galima rasti įvairių koncertų apžvalgas bei naujienas, susijusias su muzikos pasauliu, atradimus. Vyras atvirauja, jog tokį turinį bandė vesti dar mokykloje, tačiau kitoje socialinių tinklų platformoje, o tas noras kelti ką nors į socialinius tinklus vis blėso, bet niekur nedingo:
„Tiek paauglystėje, tiek dabar keliuosi vidury nakties žiūrėti užsienio muzikos apdovanojimų ir kitų svarbių muzikinių renginių. Galbūt tik pasikeitė pats požiūris – atlikėjus pradėjau matyti, ne kaip kažkokius dievukus, o kūrėjus“.
Prieš eilę metų „Facebook“ buvo pati populiariausia platformą, kurioje Oskaras paauglystėje dalinosi įvairia informacija, susijusia su muzika, vėliau atsiradus „TikTok“ platformai grįžo noras dalintis naujienomis, tačiau jautėsi didelis pasimetimas, kaip ir ką daryti.
„Aš neskaitau savęs labai juokinga asmenybe, todėl komiško turinio, kuris ten yra populiariausias, kurti nenorėjau, visa tai tiesiog būtų labai nejauku ir dirbtina“, – apie pradžią socialiniuose tinkluose atvirauja Oskaras.
Savęs ieškojimas per tam tikras veiklas
Natūralu, jog kaip ir kiekvienam žmogui, savęs ieškojimas yra normalus etapas gyvenime, todėl tokį etapą teko išgyventi ir Oskarui, kuomet norėjosi kurti, tačiau buvo daugiau klausimų, nei atsakymų. Prie savęs ieškojimo Oskarui prisidėjo savanorystė, trukusi beveik metus. Ji vyko Slovėnijoje.
„Čia, išėjęs iš savo komforto zonos, pastebėjau, kad su savimi vis tiek visur nešuosi muziką ir tas nesikeičia. Savanorystėje surastiems draugams leidau daug muzikos, pasakojau apie atlikėjus, apie koncertus.
Automobilyje didžėjaus užduotis visada buvo skiriama man. Greitai apie mane susidarė įspūdį, kaip didžiausią muzikos faną ir su tuo susiję klausimai keliaudavo man.
Apskritai, mane užplūsta labai malonus jausmas, kai pamatau, kad kiti klauso dainų, kurias pasiūliau, o jeigu tai užsienietis klausantis mano pasiūlytos lietuviškos dainos – dar maloniau“, – prisimindamas savanorystę kalba Oskaras.
„Muzika nebėra tiesiog kvaila paauglystės manija, o yra mano gyvenimo dalis“, – atvirai sako vyras.
Tarp savęs ir muzikos paieškų Oskarui įvyko lūžis ir pasibeldė mintis, kodėl tokiu turiniu jis negalėtų dalintis socialiniuose tinkluose?
„Aš ir pats studijavau žurnalistiką, muzika yra mano aistra, o fotografija bei video montažas ir apskritai vizualus turinys – mano pomėgis. Tai taip išėjo, kad viską tiesiog sujungiau į vieną“, – sako Oskaras.
Toks pomėgis reikalauja daug lėšų, kurių Oskaras nebeskaičiuoja
Žinoma, jog koncertai, kuriuose Oskaras yra itin dažnas lankytojas – kainuoja, todėl vyras pripažįsta, jog išleistų pinigų jau nebeskaičiuoja:
„Koncertams išleidžiamų lėšų jau tikrai nebeskaičiuoju ir nemanau, kad verta. Pinigai vienaip ar kitaip išeina, nes visi mes turime skirtingų hobių.
Vieni, galbūt, dažniau eina į kiną, kiti mėgsta pavalgyti prabangiuose restoranuose, treti dažniau leidžia sau poilsio pramogas. Man viso to nereikia – aš sau mieliau leidžiu koncertus“.
Šiemet Vilniaus Kalnų parką sudrebino garsiausių šalies atlikėjų koncertai. Vieni iš jų buvo dainininkės Jessicos Shy, kuri ten surengė net 3 koncertus. Oskaras tapo vienu iš išskirtinių koncerto dalyvių, nes muzikos mylėtojas nusipirko bilietus į visus tris vykusius koncertus:
„Abejonių pirkti bilietą į pirmąjį koncertą nebuvo. Kai buvo paskelbtas antrasis – pagalvojau, kad jei eisiu tik vieną kartą, vėl teks gyventi su mintimi, kad labai noriu tai pamatyti vėl, na, o trečiasis bilieto pirkimas buvo labiau iš sukilusio adrenalino, dėl taip staigiai parduodamų bilietų“.
„Galiausiai, jeigu galiu sau leisti 3 kartus išgirsti dainas gyvai, kodėl ne? Juk ar ne tas pats vyksta, kai klausomės vis tos pačios muzikos? Man tai buvo tiesiog geras 3 dienų vakarėlis ar festivalis“, – apie trijų dienų koncertą kalba Oskaras.
Muzikos apžvalgininkas atviravo, jog didelių skirtumų tarp trijų koncertų neįžvelgė, tačiau prisimindamas pripažįsta, jog pirmoji diena įsiminė labiausiai:
„Pirmas įspūdis visada yra stipriausias. Aš labai mėgstu apie koncertus prisižiūrėti iš anksto socialiniuose tinkluose, o čia dar nieko nebuvo paviešinta, todėl viskas buvo viena didelė staigmena“.
Oskaras džiūgavo prisiminęs, kuomet atlikėja koncerto metu jį pastebėjo, nes kiek anksčiau vyras yra sulaukęs ir žinutės iš atlikėjos, kuomet buvo sumontavęs vaizdo įrašą iš klausytojų siųstų vaizdo įrašų, kurių gavo net 2000. Oskaras pasidalino, jog būtent šią atlikėją jis stebi nuo pat jos karjeros pradžios.
„Smagu, kad po koncertų Jessica skyrė laiko ir gerbėjams. Aš įsivaizduoju, kad po tokio šou nuovargis būna didžiulis, vien jau nuo įtampos, o ji vis tiek randa laiko pasilabinti po koncerto.
Tiesa, Kalnų parke jos laukė tikrai daug žmonių, todėl viskas vyko gan greitai – pavyko pasakyti vos kelis komplimentus ir nusifotografuoti. Ji savo klausytojams sugeba atrasti laiko ne tik po koncerto, bet ir koncerto metu.
Tiek stadione, tiek Kalnų parke vienai dainai buvo nulipusi nuo scenos pas žiūrovus“, – apie Jessicą Shy pasakoja Oskaras.
Turinio bei apžvalgų kūrimas
Greičiausia visiems aišku, jog turinio kūrimas atima daug laiko, o ypač, jeigu idėjos nesimezga taip greitai. Oskaras atvirauja, jog rasti tam tikrą informaciją nėra sudėtinga, tačiau kaip ją pateikti, čia iškyla didžiausia užduotis.
„Reikia tuo domėtis, nes labai lengva kažką ir pražiopsoti – internete begalinis srautas informacijos. Dėl šios priežasties pradėjau daryti vaizdo įrašus apie savaitės renginius Lietuvoje.
Panašu, kad žmonėms tai naudinga, nes komentaruose auditorija ir mane patį neretai papildo. „Muzikos Veidai“ ir yra labiau apie muzikinę bendruomenę, o ne apie mane, kaip informacijos kanalą“, – pasakoja Oskaras.
Natūralu, jog kiekvienam žmogui neretai pritrūksta motyvacijos ką nors kuriant. Apie tai atsiveria ir Oskaras, prisimindamas tą laiką, kuomet reikia kurti turinį:
„Nemeluosiu, kartais pritrūksta motyvacijos, bet savęs per daug ir nevarau į kampą, nes tai veikla, kuria turėčiau mėgautis ir aš pats. Gyvenime vadovaujuosi tuo, kad dalykai pirmiausiai turi patikti man pačiam“.
