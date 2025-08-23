58-ąjį gimtadienį švenčiantis Andrius Mamontovas atskleidė, kokio 1 dalyko sau linki

Rugpjūčio 23 dieną Andrius Mamontovas švenčia savo 58-ąjį gimtadienį, bet jį pasitinka, kaip ir dauguma atlikėjų – koncertuodamas, tačiau Andrius koncerto neįvardija kaip darbo, atlikėjui koncertas prilygsta šventei:
„Koncertuosiu Molėtuose, bus didelis koncertas, atvažiuos mano sūnus su savo grupe iš Berlyno, man talkins, tai bus smagus koncertas. Gimtadienio geriausia šventė yra koncertas, nes jis visada yra šventė. Aš koncerto darbu nevadinu, nes tai yra viso pasiruošimo rezultatas“.
Andrius atskleidžia, jog šiais metais sau palinkės išminties:
„Palinkėsiu sau išminties. Nemanau, jog esu išmintingas, nes aš dar tik mokausi. Jei tik pradedi gyvenime galvoti, kad viską moki, tai „sėsk, 2“.
Išskirtiniai metai
Dainininkas atvirauja, jog paskutiniai du metai buvo itin darbingi, o per juos buvo daug koncertų bei repeticijų, tačiau labiausia šioje vietoje dominuoja pačio iniciatyva:
„Aš dabar, turbūt, esu tokiame savo etape, kuomet noriu koncertuoti, daryti, daugiau atlieku savo esamą kūrybą.
Gal naujos mintys kaupiasi lėtai, bet aš jų niekur ir neskubinu, bet man šiuo metu labai smagu groti ir koncertuoti, tai aš tuo visiškai mėgaujuosi. Manau, jog po karantino atsirado toks didelis noras koncertuoti. Tai labiau toks intuityvus sprendimas, nei koks nors išmąstytas“.
Andrius Mamontovas atvirauja, jog jo praktikoje koncertų skaičiui sezonas neturi įtakos, bet juokiasi, kad vasaros metu tenka pajūryje apsilankyti dažniau, nei įprastam lietuviui.
„Nuo 8 iki 10 kartų autostrada važiuoju pirmyn, atgal“, – sako atlikėjas.
Nors daugeliui muzikantų ir atlikėjų vykti į privačias žmonių šventes yra įprasta praktika, Andrius atvirauja, jog to nedaro:
„Privačioje šventėse aš negroju, nebent turėtų sutapti labai daug sąlygų, bet šiaip, tikrai negroju privačiose žmonių šventėse“.
Neapleidžiantis kūrybinis impulsas
Andrius Mamontovas yra vienas iš ilgiausiai ir daugiausiai kuriančių atlikėjų Lietuvoje. Vyras pasakoja, jog tiesiog jaučia kūrybinį impulsą, kuris jo neapleidžia, tačiau ta kūryba liečia ne tik muziką. Andrius atskleidžia, ką dar veikia be muzikos:
„Kai yra įkvėpimas muzikai, kuriu muziką, kai yra įkvėpimas rašyti dainas, rašau dainas, kai yra įkvėpimas fotografijai, aš fotografuoju. Kaip tik šią vasarą aš surengiau dar vieną savo fotografijos parodą, kuri vyko Nidoje. Tas laikas išsidalina.
Mėgstu kurti ir elektroninę muziką, kurią kuriu tik savo malonumui, tiesiog eksperimentuoju. Kūrybingumą, kurį tu jauti, norisi į ką nors jį įdėti. Kūrybingumas yra nebūtinai kažkoks tas pats veiksmas“.
Jeigu kūrybingumas neatsirakina vienoje vietoje, tada jis atsirakina kitoje, tai aš tik pakeičiu instrumentą ar žanrą. Manau, kad visi žmonės yra kūrybingi, tik vieni sau leidžia veikti, kiti ne“, – pasakoja Andrius.
Prakalbęs apie fotografiją, Andrius atvirauja, jog fotografija labiau skirta savo malonumui, tačiau kadaise yra atlikęs fotosesiją grupei „Biplan“.
„Nors, tiesą pasakius, fotografiją labiau studijavau nei muziką <…> fotografija nuo vaikystės yra mano antras saviraiškos būdas“, – sako atlikėjas.
Muzika užsienio lietuviams
Pastaraisiais metais tarp atlikėjų tapo itin populiaru organizuoti koncertus didžiausiose šalies arenose. Andrius atvirauja, jog toks planas yra kitiems metams, tačiau kol kas tai lieka tik planais:
„Kažkas bus“.
Andrius atsiveria, jog nemėgsta plaukti pasroviui, labiau patinka išsiskirti. Atlikėjas koncertus surengs Anglijoje, Liuksemburge, Ispanijoje bei Japonijos sostinėje:
„Visur yra lietuvių. Žmonėms, kurie gyvena užsienyje, mano koncerto metu būna tarsi pabuvimas Lietuvoje, tai man tie lietuviški koncertai užsienio šalyse labai svarbūs. Tie kas gyvens svetur, jie turi didesnį nostalgijos jausmą.
Jiems tai tarsi grįžimas į Lietuvą, nes koncerto metu visi kalbasi lietuviškai, tai jei žmogus gyvena ne Lietuvoje, jis gauna progą porą valandų pabūti lietuviškoje aplinkoje, pajaučia tokį namų jausmą“.
Dirbtinumas tarp žmonių
Šiuo metu Lietuvoje tarp atlikėjų vyrauja praktika jungti grupes arba jungtis į duetus vienai dainai. Andrius atsiveria, jog to planuose nėra, nes jam nepatinka dirbtini dalykai:
„Geras duetas… jis turi atsitikti. Turi sutapti kokios nors aplinkybės. Kažkada su Atlanta įrašėme dainą „kregždutės, kregždutės“, o tai įvyko labai spontaniškai. Man labiau patinka dalykai, kai jie atsitinka, negu, kai jie būna suplanuoti“.
Andrius gyvenimą prilygina bangoms. Atvirauja, jog viskas gyvenime vyksta bangomis:
„Yra kada labiau sekasi arba kada mažiau. Tai yra visiškai normalu. Aš tokių pakylimų ir nuosmukių turėjau ne vieną, bet toks yra tas gyvenimas. Aš suprantu, kad kaip diena keičia naktį, taip būna ir gyvenime su laikotarpiais.
Viskas gyvenime kinta nuolat, o kai tą pradedi suvokti, tada gyveni tuo ritmu ir pasinaudoji tuo. Žmonės kartais išsigąsta, kad nebesiseka, bet čia tik pasibaigusi banga, ateis kita. Tu turi išbūti iki kitos bangos ir kantriai laukti, išnaudoti tą laiką tinkamai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!