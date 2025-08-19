Gimtadienį paminėjęs Jampolskis sulaukė netikėtos staigmenos: „Mariau, laikykis“

Kartu su grupe „Čilinam“ jis paminėjo kavinėje prie jūros.
Sulaukė staigmenos
Marius gimimo dieną paminėjo su Stanislavu Stavickiu-Stano, Ramūnu Rudoku, savo žmona Renata bei dukra Viltė.
Būtent iš jų kavinėje ir sulaukė staigmenos – torto, kurį įteikė padavėja.
Netrukus Marius pavaizdavo, kad braukia ašaras.
„Viskas gerai, Mariau, laikykis“, – pasakė Stano.
„Aišku, geriau 47 ir viena žvakė. Taip ir yra“, – juokais sakė R. Rudokas.
Primename, kad neseniai M. Jampolskis atvirai prakalbo apie apie darbus ir dukrą, sekančią jo pėdomis.
Nors Mariaus Jampolskio energijos pilna visur, už scenos – gana ramus žmogus. Marius prakalbo, jog nemėgsta gauti dovanų, todėl gimtadienio rengti neplanuoja ir atskleidžia, koks sutapimas jo laukia kasmet.
„Per gimtadienį aš dirbsiu <...> per gimtadienį turiu pasveikinti mamą, kuri yra gimusi tą pačią dieną kaip ir aš. Po tiek metų aš pradėjau abejoti, čia sutapimas ar ne, nes labai mažai šansų taip pataikyti. Tai kaip būna per Kalėdas, kai žmonės keičiasi dovanomis, tai mes su mama taip per gimtadienius turim dovanom apsikeist“, – šypteli žinomas vyras.
Prakalbus apie dovanas, Marius atskleidžia apie save įdomų faktą, jog nemėgsta gauti dovanų ir išsiduoda, kad dovanos nėra reikalingos, nes visko ko nori, jis jau turi:
„Mano artimieji žino, kad aš nesu mėgėjas tų dovanų, aš visai kitaip tai priimu. Aš kai dirbu šventėse, tai man geriausia šventė yra, kai nieko nėra. Tiesą pasakius, aš nei gauti nei dovanoti nemėgstu. Jeigu pasako, ko nori, tada aš nuperku ir man ramu, nes čia irgi yra darbas sunkus, galvoti, ko reikia kitam. Aš per savo gyvenimą turiu porą patirčių, kuomet nepataikiau. Kai žmona pasako, ko reikia, aš nuperku, man tada gerai, visi laimingi“.
Nors jau keli metai pasaulio nedžiugina kasdienės aktualijos, kuriose pasipila informacija apie vykstantį karą, Marius pasakoja, jog būtent dėl to metai jam gana liūdni:
„Visi metai, kai vyksta karas, jie praeina blogai, todėl mano koks nors džiugesys neatmuša ir neatperka man šito fakto, kas dabar vyksta pasaulyje“.
Darbas – neatsiejama gyvenimo dalis
Ne paslaptis, jog Marius Jampolskis yra itin darbštus žmogus. Pokalbio metu vyras atskleidžia, jog šie metai buvo itin darbingi, nes išmoko gerai planuoti savo laiką ir per tą patį laiko tarpą padaryti kur kas daugiau dalykų:
„Metai buvo darbingi visose srityse: renginiuose, koncertuose, teatro ir kino projektais. Viskas susidėjo. Gal taip nutiko, nes darausi vis labiau darbingas“, – juokiasi Marius.
Žmogus mokosi visą gyvenimą, tuo gyvenimas ir žavus, kad į žmogaus gyvenimą atneša naujų vėjų. Marius paantrina, jog mokytis gyvenime yra itin svarbu:
„Ypač kai tau virš 40 metų, tu viską kitaip matai, priimi, supranti, tai aš šios amžiau grupės žmonės labai rekomenduoju mokytis, nes tai yra visai kita mokymosi kokybė. Tai labai gera mankšta jūsų neuronams ir senatvės atitolinimui. Motyvacija tokiame amžiuje yra kitokia. Tu tą darai labai sąmoningai, o jaunas žmogus dažniausia mokosi tik dėl to, nes jaučia pareigą ar yra verčiamas“.
„Oficialiai aš universitete kaip senjoras nestudijuoju, bet yra dalykai, kurie man įdomūs ir aš juos mokausi“, – juokaudamas sako Marius.
Laiko planavimas
Žmogui, kuris daug dirba itin svarbu planuoti laiką, jog apskritai jo turėtų, tad Marius džiaugiasi, jog pradėjęs planuoti savo laiką, dabar gali pasidaryti ir po laisvą dieną ir skirti laiko šeimai.
„Tiesą sakant yra skirtumas tarp kokybės ir kiekybės. Gali pasidaryti ir 4 laisvas dienas, o tada gulėti ant sofos arba tu gali pasidaryti 1 laisvą dieną ir kokybiškai praleisti laiką su šeima. Aš labiau kokybės žmogus“.
Nuovargis yra vienas dažniausių būsenų, kokias patiria Marius, tačiau sugeba iš to pasijuokti:
„Aš esu įpratęs būti pavargęs. Todėl nuovargis man yra pusiau normali būsena, bet nuovargis yra labai kūrybinga būsena, nes kai tu esi pavargęs, tavo smegenys pradeda ieškoti visokių išeičių, visokių kitokių priėjimų“.
Marius neslepia, jog darbe pasitaiko ir monotonijos, tačiau čia vadovaujasi viena mintimi:
„Tu turi daug kartų iškelti mažą štangą, kad galėtum vėliau iškelti didesnę ir nėra kito kelio“.
Irūnos vieta Mariaus gyvenime
Irūna Puzaraitė ir Marius Jampolskis kartu dirba jau apie 15 metų ir per tiek laiko, natūralu, yra pasitaikę visko. Nors visuomet atrodo, kai duetas žengia į sceną, abu lyg geriausi draugai. Marius neslepia, jog dabar taip ir yra, bet to teko ilgai mokytis, kad tarpusavio santykiai būtų tokie kaip dabar:
„Pas mus ta santykių kreivė yra auganti, tiksliau ji anksčiau buvo labai dinamiška, o dabar ji yra labiau stabili, nes per tą metų skaičių tu tiesiog išmoksti būti ir to kito žmogaus svarba padidėja. Normalu, kai tiek laiko praleidi kartu, tu suartėji. Scena yra intymus darbas. Jis liečia jausmus, emocijas. Tai kai per tą susijungti, normalu, kad tau tie žmonės pasidaro labai svarbūs“, – apie tarpusavio santykius pasakoja Marius.
Tiek Marius, tiek Irūna turi atskirus gyvenimus bei savo šeimas, tačiau praleisti laiką už scenos ribų su abiem šeimomis gana sudėtinga, nes scenos partnerius skiria nemažas atstumas. Marius su šeima gyvena Vilniuje, o Irūna su šeima gyvena Marijampolėje.
„Standartiniu supratimu, mums draugauti šeimomis ne visada pavyksta, nes skiria ir nemažas atstumas, bet ir abu daug dirbam, tad tas laisvas laikas tikrai labai ribotas, jį labiau skiriame savo šeimoms kiekvienas atskirai.
Dėl to nėra tokių standartinių susitikimų visiems bendrai. Reikia palikti vietos ir tam kitam pasauliui, bet dėl to niekas tikrai neišgyvena. Mūsų šeimos kartu ir atostogas paplanuoja, bet mūsų planai kartais būna tokie skirtingi, kad jie nesusieina“, – atvirauja Marius.
Natūralu, jog po tokio ilgo laiko darbo kartu, žmogus tampa ne tik kolega, draugas. Jis tampa šeima. Marius atvirauja, jog Irūna jam dabar yra kaip šeimos narė: „Tam tikra prasme tikrai taip, ji tikrai yra man kaip šeima.“
Marius juokiasi, jog po tiek metų darbo kartu net negalėtų išskirti jokių nutikimų, nes visi susilieja į vieną visumą ir juos sunku atskirti:
„Mes labiau gyvenam ne praeitimi, o ateitimi. Planuojam tą ar aną, dėl to nesikoncentruojam į tai, kas buvo. Gal kada, kai darysim 25-tą atsisveikinimo turą, kaip populiaru, gal tada ir prisiminsim po kokią istoriją“.
Mariaus dukra Viltė seka tėčio pėdomis
Marius atskleidžia, jog vaikai šiek tiek panašūs į jį, ypač dukra. Dukra jau dabar užsiima meninėmis veiklomis, lanko įvairius būrelius, ten šoka, dainuoja, šiek tiek ir vaidina:
„Gal dabar dar sunku pasakyti, bet matau, jog krypsta į menų pusę. Ji ir šoka, dainuoja, yra tekę ir pavaidinti, bet manau, jog jai labiausiai sekasi piešti, o aš tokio talento niekada gyvenime neturėjau. Tai kaip ji jaučia kompoziciją, mato spalvas, kaip valdo pieštuką, tai aš niekada tokiame lygyje nebuvau“.
