Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

„Coldplay“ grupės lyderis pirmą kartą prabilo po neištikimybės skandalo: „Mes tai darysime toliau“

2025-08-20 17:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 17:36

Atskleista, kodėl jo grupė „Coldplay“ per savo stadiono pasirodymus vis dar naudoja bučinių kamerą, nors praėjusį mėnesį kilo skandalas, kai kamera užfiksavo milijardinės technologijų įmonės vadovą jaukiai prigludusį prie kolegės. Pirmą kartą apie šią situaciją prabilo ir pats Chris Martin.

Coldplay (Nuotr. SCANPIX ir stop kadras)

Atskleista, kodėl jo grupė „Coldplay“ per savo stadiono pasirodymus vis dar naudoja bučinių kamerą, nors praėjusį mėnesį kilo skandalas, kai kamera užfiksavo milijardinės technologijų įmonės vadovą jaukiai prigludusį prie kolegės. Pirmą kartą apie šią situaciją prabilo ir pats Chris Martin.

REKLAMA
1

„Astronomer“ vadovas Andrew Byronas buvo parodytas ant didžiojo ekrano Bostono „Gillette“ stadione – jis apsikabinęs įmonės personalo vadovę Kristin Cabot per grupės koncertą ir dėl to kilo didelis skandalas, nes visai netyčia paaiškėjo romanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie skubiai užsidengė veidus – Byronas puolė pasislėpti ir krito keturpėščias, o Cabot nusisuko nugara. Tai paskatino grupės lyderį pasakyti komentarą ant scenos: „Arba jie turi romaną, arba jie tiesiog labai drovūs“.

REKLAMA
REKLAMA

Nejauki akimirka akimirksniu tapo interneto pažiba, o Byronas ir Cabot atsistatydino iš „Astronomer“.

REKLAMA

Liepos pabaigoje Cabot pirmą kartą po skandalo buvo pastebėta savo namuose Rye, Naujajame Hampšyre, laistanti gėles ir krūmus.

Tuo metu ji jau nenešiojo vestuvinio žiedo, tačiau jos santuokos su vyru – romo gamybos įmonės „Privateer Rum“ vadovu Andrew Cabotu, kuris yra 15,4 mlrd. dolerių vertės Cabot šeimos turto paveldėtojas.

Bučinių kamera niekur nedings

Nepaisant kilusio šurmulio, „Coldplay“ išlaikė bučinių kameros tradiciją, o Martin gindamas šį sprendimą koncerto metu gimtojoje Anglijoje paaiškino, kad visada mėgsta pajuokauti su publika.

REKLAMA
REKLAMA

Prisimindamas „Astronomer“ incidentą, jis šmaikščiai pajuokavo:

„Tik visai neseniai tai tapo… na, taip. Gyvenimas kartais duoda citrinų, tad reikia pasidaryti limonado.“

Jis aiškiai pasakė, kad neketina atsisakyti bendravimo su žiūrovais: „Mes tai darysime toliau, nes norime susipažinti su jumis.“

Pastebėjęs minioje gerbėją su plakatu „trys kartai per tris mėnesius“, jis pakomentavo: „Tu buvai tame Bostono koncerte. Na, gerai, ačiū, kad grįžai po to fiasko.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kai skandalas pirmą kartą išplito internete, kantri žvaigždė Morganas Wallenas taip pat pašiepė situaciją savo koncerte Arizonoje:

„Ar čia yra kas nors su savo meiluže ar panašiai? Manau, jūs čia saugūs,“ – sakė jis įrašytame „TikTok“ klipe, pridurdamas: „Neskatinu neištikimybės… daugiau.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų