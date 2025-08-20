„Coldplay“ grupės lyderis pirmą kartą prabilo po neištikimybės skandalo: „Mes tai darysime toliau“

„Astronomer“ vadovas Andrew Byronas buvo parodytas ant didžiojo ekrano Bostono „Gillette“ stadione – jis apsikabinęs įmonės personalo vadovę Kristin Cabot per grupės koncertą ir dėl to kilo didelis skandalas, nes visai netyčia paaiškėjo romanas.
Jie skubiai užsidengė veidus – Byronas puolė pasislėpti ir krito keturpėščias, o Cabot nusisuko nugara. Tai paskatino grupės lyderį pasakyti komentarą ant scenos: „Arba jie turi romaną, arba jie tiesiog labai drovūs“.
Nejauki akimirka akimirksniu tapo interneto pažiba, o Byronas ir Cabot atsistatydino iš „Astronomer“.
Liepos pabaigoje Cabot pirmą kartą po skandalo buvo pastebėta savo namuose Rye, Naujajame Hampšyre, laistanti gėles ir krūmus.
Tuo metu ji jau nenešiojo vestuvinio žiedo, tačiau jos santuokos su vyru – romo gamybos įmonės „Privateer Rum“ vadovu Andrew Cabotu, kuris yra 15,4 mlrd. dolerių vertės Cabot šeimos turto paveldėtojas.
Bučinių kamera niekur nedings
Nepaisant kilusio šurmulio, „Coldplay“ išlaikė bučinių kameros tradiciją, o Martin gindamas šį sprendimą koncerto metu gimtojoje Anglijoje paaiškino, kad visada mėgsta pajuokauti su publika.
Prisimindamas „Astronomer“ incidentą, jis šmaikščiai pajuokavo:
„Tik visai neseniai tai tapo… na, taip. Gyvenimas kartais duoda citrinų, tad reikia pasidaryti limonado.“
Jis aiškiai pasakė, kad neketina atsisakyti bendravimo su žiūrovais: „Mes tai darysime toliau, nes norime susipažinti su jumis.“
Pastebėjęs minioje gerbėją su plakatu „trys kartai per tris mėnesius“, jis pakomentavo: „Tu buvai tame Bostono koncerte. Na, gerai, ačiū, kad grįžai po to fiasko.“
Kai skandalas pirmą kartą išplito internete, kantri žvaigždė Morganas Wallenas taip pat pašiepė situaciją savo koncerte Arizonoje:
„Ar čia yra kas nors su savo meiluže ar panašiai? Manau, jūs čia saugūs,“ – sakė jis įrašytame „TikTok“ klipe, pridurdamas: „Neskatinu neištikimybės… daugiau.“
