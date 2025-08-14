Kviečia į nemokamus ba. ir Evgenyos Redko koncertus: štai kur ir kada vyks

Po trisdešimtmečio „Sostinės dienų“ istorijos, Vilnius žengė naują žingsnį – nuo šių metų didžiausias miesto festivalis tapo „Vilniaus dienomis“. Peraugęs į naują, dar stipresnį miesto tapatybę pabrėžiantį formatą, festivalis „Vilniaus dienos“ ypatingą dėmesį skiria kūrybingo, šiuolaikiško ir kultūriškai aktyvaus miesto puoselėjimui.
„Vilniaus dienų“ nemokami koncertai kviečia pasitikti rudenį su galingu emociniu užtaisu ir žada ryškiausius rugsėjo vakarus sostinėje“, – sako festivalio organizatoriaus, Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
Atidarymo dieną didžiojoje festivalio scenoje – jaunosios kartos balsai
Penktadienį, rugsėjo 5-ąją festivalio vilniečių ir miesto svečių laukia dvi išskirtinės muzikinės patirtys, kurios išryškins jaunosios kartos kūrybinį potencialą, emocinį jautrumą ir sceninę drąsą.
Katedros aikštė tą vakarą taps energijos ir emocijų epicentru. Didžiojoje „Vilniaus dienų“ scenoje sužibs – alternatyvaus roko grupė „ba.“ ir Lietuvos popmuzikos žvaigždė Evgenya Redko – atstovaus skirtingas, tačiau vienodai svarbias šiuolaikinės muzikos formas: nuo autentiško, kiek melancholiško ir maištingo roko iki emociškai įkrauto, vizualiai išraiškingo pop skambesio.
Festivalio atidarymas su „ba.“
Rugsėjo 5 d. 21 val. Katedros aikštė taps viso miesto pulsu – čia, didžiojoje „Vilniaus dienų“ scenoje, festivalį atidarys viena ryškiausių Lietuvos alternatyvios muzikos grupių „ba.“, kuri lietuvių roko sceną pakėlė į naują lygmenį.
Charizmatiškojo lyderio Beno Aleksandravičiaus vedina grupė jungia alternatyvų roką, post-punk estetiką ir jausminį atvirumą, kuris paliečia tūkstančius.
Šiuolaikinė moters jėga ir emocijų pliūpsnis – Evgenya Redko koncertas
22 val. scenoje Katedros aikštėje išvysime dar vieną išskirtinę Lietuvos atlikėją – Evgenya Redko. Šios dainininkės, dainų autorės unikalus balsas ir muzika – tai šiuolaikinės elektronikos, trap, soul ir R&B mišinys, užburiantis tiek savo garsų kokybe, tiek apgalvotais vizualiniais pasakojimais, kviečiančiais nebijoti savo kitoniškumo ir autentiškumo.
Solinę karjerą pradėjusi 2019 metais (ir apdovanota M.A.M.A. metų proveržiu), ji iškart šovė į topų viršūnes ir ne kartą įrodė, kad lietuviška popmuzika gali būti novatoriška, emocinga ir kokybiška. Tai vakaro kulminacija, kurios nevalia praleisti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!