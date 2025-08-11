Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsios grupės koncerte – netikėtumas: piršęsis vaikinas gavo antausį iš merginos

2025-08-11 20:24
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 20:24

Eurovizijos“ nugalėtojų, ukrainiečių grupės „Kalush Orchestra“ koncerte įvyko netikėtumas. Skandalingos situacijos centre atsidūrė naujoji grupės narė, tinklaraštininkė Simbočka.

Netikėtumas koncerte (nuotr. stop kadras)

Eurovizijos" nugalėtojų, ukrainiečių grupės „Kalush Orchestra" koncerte įvyko netikėtumas. Skandalingos situacijos centre atsidūrė naujoji grupės narė, tinklaraštininkė Simbočka.

5

Vidury pasirodymo ant scenos išbėgo vaikinas, atsiklaupė ir pasiūlė jai ranką bei širdį su žodžiais: „Ar tekėsi už manęs?“

Sumišusi Simbočka paklausė, ar tai nėra pokštas, tačiau vaikinas tikino, kad ketinimai rimti. Mergina stengėsi išvengti tiesioginio atsakymo ir atsakė: „Pakalbėkime apie tai… Tiesiog tai turėjo įvykti ne čia ir ne dabar. Leisk man pagalvoti, gerai?“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš merginos – antausis 

Įtampa dar labiau išaugo, kai vaikinas pridūrė: „Jei čia būtų buvęs Parfeniukas, tu ilgai nesvarstytum“, taip primindamas Simbočkos buvusį sužadėtinį, dainininką Ilją Parfeniuką.

Po šių žodžių Simbočka trenkė vaikinui į veidą.

Jis bandė paaiškinti, kad tai buvo pokštas, tačiau įvykis jau išplito socialiniuose tinkluose. Įrašas „TikTok“ platformoje greitai sulaukė peržiūrų ir sukėlė audringas diskusijas.

@shevchukyulia26 Сімбочці зробили пропозицію на Світязь Фесті. 09.08.25 концерт @KALUSH #калуш #калушоркестра #пропозиція #сімбочка #торчік ♬ оригінальний звук - shevchukyulia26

Vartotojų nuomonės išsiskyrė: vieni mano, kad visa scena suvaidinta, kiti kritikuoja vaikino provokuojančius žodžius, žinodami, kad tema apie buvusį mylimąjį yra jautri Simbočkai.

„Atrodo, kad ją tyčia bandoma pažeminti“, – teigė vienas internautas.

„100% suvaidinta scena“, – pridūrė kitas.

„Nereikėjo jos žeisti – jis žino, kad tai yra jai skaudi tema“, – savo nuomone dalijosi dar vienas internautas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

net nestebina
net nestebina
2025-08-11 20:47
kaimietiškos chacholų razborkės.
