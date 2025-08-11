Garsios grupės koncerte – netikėtumas: piršęsis vaikinas gavo antausį iš merginos

Vidury pasirodymo ant scenos išbėgo vaikinas, atsiklaupė ir pasiūlė jai ranką bei širdį su žodžiais: „Ar tekėsi už manęs?“
Sumišusi Simbočka paklausė, ar tai nėra pokštas, tačiau vaikinas tikino, kad ketinimai rimti. Mergina stengėsi išvengti tiesioginio atsakymo ir atsakė: „Pakalbėkime apie tai… Tiesiog tai turėjo įvykti ne čia ir ne dabar. Leisk man pagalvoti, gerai?“
Iš merginos – antausis
Įtampa dar labiau išaugo, kai vaikinas pridūrė: „Jei čia būtų buvęs Parfeniukas, tu ilgai nesvarstytum“, taip primindamas Simbočkos buvusį sužadėtinį, dainininką Ilją Parfeniuką.
Po šių žodžių Simbočka trenkė vaikinui į veidą.
Jis bandė paaiškinti, kad tai buvo pokštas, tačiau įvykis jau išplito socialiniuose tinkluose. Įrašas „TikTok“ platformoje greitai sulaukė peržiūrų ir sukėlė audringas diskusijas.
@shevchukyulia26 Сімбочці зробили пропозицію на Світязь Фесті. 09.08.25 концерт @KALUSH #калуш #калушоркестра #пропозиція #сімбочка #торчік ♬ оригінальний звук - shevchukyulia26
Vartotojų nuomonės išsiskyrė: vieni mano, kad visa scena suvaidinta, kiti kritikuoja vaikino provokuojančius žodžius, žinodami, kad tema apie buvusį mylimąjį yra jautri Simbočkai.
„Atrodo, kad ją tyčia bandoma pažeminti“, – teigė vienas internautas.
„100% suvaidinta scena“, – pridūrė kitas.
„Nereikėjo jos žeisti – jis žino, kad tai yra jai skaudi tema“, – savo nuomone dalijosi dar vienas internautas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!